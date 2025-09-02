Invitan a conformar el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 2026-2028.

El Seremi de Medio Ambiente, Yoal Díaz anunció la apertura del periodo de convocatoria a conformar el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 2026-2028, una instancia oficial de participación ciudadana establecida por la Ley N°19.300 y que convoca a diversos actores del mundo privado, social, academia y sindical, a asesorara la autoridad regional en materias ambientales relevantes para el territorio, fortaleciendo la calidad técnica de las decisiones y asegurando la incorporación de distintas miradas “para ello necesitamos una participación amplia, por lo tanto, mientras más personas se sumen, más posibilidades tenemos de diversificar la mirada y el trabajo que podemos hacer con el Consejo Consultivo, muy importante para proponer trabajo para la región de Aysén en esta instancia clave que es la forma de generar participación incidente en la política pública”, declaró el Seremi.

La invitación a participar de este espacioplural y representativo se extenderá hasta el día 15 de septiembre de 2025 a las 13:00 hrs, y cuenta con una convocatoria abierta a organizaciones y entidades que cumplan con los perfiles establecidos en el reglamento: Universidades o institutos profesionales establecidos en la región; ONG sin fines de lucro con fines de protección o estudio del medio ambiente; Organizaciones empresariales; Organizaciones sindicales.

Para participar, las y los interesados deberán proponer su representante mediante una carta, que incluya el currículum vitae de la persona seleccionada por la organización, al correo oficinadepartesaysen@mma.gob.cl o en formato físico a la oficina del la Seremi del Medio Ambiente ubicada en calle Portales N°125, Coyhaique.

El actual Consejo, conformado por representantes de la Universidad Aysén, CIEP, Corpaysen, Cámara Chilena de la Construcción, CODESA, Sindicato de Trabajadores de la CONAF y ONG Aumén, ha participado en la revisión y entrega de opiniones sobre el Plan de Descontaminación Atmosférica PDA de Puerto Aysén; Acuerdo de Escazú; revisión informes Cuenta Pública Participativa; Actualización de la Ley 19.300; Ley SBAP; PDA Coyhaique; y Plan de Acción Regional de Cambio Climático de Aysén; entre otros, fortaleciendo la gobernanza ambiental, “definitivamente es muy interesante trabajar con gente que piensa tan diverso, porque más que distinto es que tenemos puntos de vista que representan a la sociedad en sus intereses y eso a veces parece que fueran diferencias. Pero cuando nos vamos conociendo y ya trabajando juntos nos damos cuenta de que tenemos muchos más puntos en común y todos queremos una mejor calidad de vida, respecto al medio ambiente aquí en la región de Aysén”, comentó la Presidenta de ONG Aumén y actual Secretaria del Consejo Consultivo del Medio Ambiente, Javiera Cisternas.

Finalmente, el Seremi del Medio ambiente reiteró la invitación a sumarse a la oportunidad de incidir en la gestión ambiental regional, recordando a las organizaciones que pueden encontrar información detallada en mma.gob.cl y realizar sus consultas al teléfono (56-67) 2451463.