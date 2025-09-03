Subscribe
jueves 4 septiembre
8.1 C
Coyhaique
Escribir...
Suscribete
Panorama
Leido hace1 min.

Grupo “Cinchando Pa No Aflojar” da la bienvendida este viernes al mes de la patria en Dreams

Osvaldo
Por Osvaldo

La agrupación que cumplió 21 años de trayectoria ofrecerá una presentación de lujo en el Restobar Lucky 7 del principal centro de entretención de la capital regional.

               El grupo nace el año 2004 integrado por dos hermanos, César y Sebastián Barra, con acordeón y guitarra tocando folclor regional, luego de una presentación de carácter solidario. A partir de la buena recepción de la gente, el dúo fue creciendo, integrando a dos músicos y comenzando un formato más de banda eléctrica, animando fiestas y eventos populares.

Al pasar los años se sumaron más integrantes, quienes llegaron a enriquecer el formato y a darle la forma actual de la banda, con percusionistas y vientos.

Los artistas se han presentado en todos los escenarios de la región de Aysén y parte de la Patagonia Argentina, con mucho éxito y cariño de la gente. Hoy por hoy es una banda de renombre regional, que gracias al apoyo de la gente se ha logrado mantener vigente durante más de 20 años.

Otra de las facetas de la banda, es el rol social el cual ha caracterizado a los integrantes desde sus inicios, realizando presentaciones solidarias, y eventos navideños en la ciudad de Coyhaique, ayudando a las familias de más escasos recursos o a personas que padecen de algún problema de salud. También constantemente realizan presentaciones en colegios y hogares de niños y ancianos.

           Sobre el escenario en el Restobar Lucky 7 de  Dreams, show al que se accede de manera gratuita con la entrada al casino de calle Magallanes 131, estarán Sebastán Barra y Maximiliano Pérez, (voces principales).

Pablo Montiel en congas y accesorios de percusión. Guillermo Barra en el  bajo. César Andrés Barra en teclados y acordeón. Patricio Andrés Torres en batería y timbales y Felindo Eduardo Osses en Saxo y vientos.

Melodías bailables como corridos Mejicanos, Cumbias, Rancheras,  Ranchera Criolla, Merengues y Chamamé se tomarán la noche, en una jornada realmente imperdible y prometedora, que partirá no antes de las 23:00 horas de este viernes.

Lo más visto

Regional

Asociación Regional de Rodeo de Aysén eligió nueva directiva parael periodo 2025-2028

0
El pasado 30 de agosto, en instalaciones del Club...
Cultura

Encuentro Regional de Cultura fortaleció redes y colaboración en la Región de Aysén

0
Con la participación de encargados de cultura de cinco...
Policial

Juzgado de Garantía de Coyhaique decreta arraigo de exalcalde y exconcejales imputados por malversación de caudales públicos

0
El Juzgado de Garantía de Coyhaique dejó este –miércoles...
Social

Actores del Sistema Judicial participan en taller que busca fortalecer la Mediación Penal Juvenil

0
En dependencias de la Defensoría Penal Pública, se llevó...
Regional

Bienes Nacionales recuperó vivienda fiscal ocupada ilegalmente y que generaba inseguridad en barrio residencial de Coyhaique

0
Para dar cumplimiento al resguardo y uso correcto de...

Topics

spot_img

Relacionados

Categorias Populares

RegionalPolicialSocialPanoramaCulturaDeportesEconomia
spot_imgspot_img
Artículo anterior
Invitan a conformar el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 2026-2028.
Artículo siguiente
Bienes Nacionales recuperó vivienda fiscal ocupada ilegalmente y que generaba inseguridad en barrio residencial de Coyhaique

Free News - Where voices unite, stories flourish, and community thrives through open dialogue and meaningful connections.

Company

Headlines

Newsletter

Get important news delivered directly to your inbox and stay connected!

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv