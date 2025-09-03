Grupo “Cinchando Pa No Aflojar” da la bienvendida este viernes al mes de la patria en Dreams

La agrupación que cumplió 21 años de trayectoria ofrecerá una presentación de lujo en el Restobar Lucky 7 del principal centro de entretención de la capital regional.

El grupo nace el año 2004 integrado por dos hermanos, César y Sebastián Barra, con acordeón y guitarra tocando folclor regional, luego de una presentación de carácter solidario. A partir de la buena recepción de la gente, el dúo fue creciendo, integrando a dos músicos y comenzando un formato más de banda eléctrica, animando fiestas y eventos populares.

Al pasar los años se sumaron más integrantes, quienes llegaron a enriquecer el formato y a darle la forma actual de la banda, con percusionistas y vientos.

Los artistas se han presentado en todos los escenarios de la región de Aysén y parte de la Patagonia Argentina, con mucho éxito y cariño de la gente. Hoy por hoy es una banda de renombre regional, que gracias al apoyo de la gente se ha logrado mantener vigente durante más de 20 años.

Otra de las facetas de la banda, es el rol social el cual ha caracterizado a los integrantes desde sus inicios, realizando presentaciones solidarias, y eventos navideños en la ciudad de Coyhaique, ayudando a las familias de más escasos recursos o a personas que padecen de algún problema de salud. También constantemente realizan presentaciones en colegios y hogares de niños y ancianos.

Sobre el escenario en el Restobar Lucky 7 de Dreams, show al que se accede de manera gratuita con la entrada al casino de calle Magallanes 131, estarán Sebastán Barra y Maximiliano Pérez, (voces principales).

Pablo Montiel en congas y accesorios de percusión. Guillermo Barra en el bajo. César Andrés Barra en teclados y acordeón. Patricio Andrés Torres en batería y timbales y Felindo Eduardo Osses en Saxo y vientos.

Melodías bailables como corridos Mejicanos, Cumbias, Rancheras, Ranchera Criolla, Merengues y Chamamé se tomarán la noche, en una jornada realmente imperdible y prometedora, que partirá no antes de las 23:00 horas de este viernes.