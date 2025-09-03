Bienes Nacionales recuperó vivienda fiscal ocupada ilegalmente y que generaba inseguridad en barrio residencial de Coyhaique

Para dar cumplimiento al resguardo y uso correcto de la propiedad fiscal, en una acción coordinada, desde la Seremi de Bienes Nacionales de Aysén junto a la Delegación Presidencial Regional, Seremi de Seguridad Pública, Carabineros de la Primera Comisaría y la Dirección de Seguridad Comunitaria de la Municipalidad de Coyhaique, confirmaron la exitosa restitución de un inmueble fiscal ocupado ilegalmente en plena zona residencial de la capital regional de Aysén.

La toma del inmueble de 134 metros cuadrados, ubicado en la población Los Pioneros, inició en el año 2018 y respecto de la restitución administrativa efectuada este martes, la Seremi de Bienes Nacionales, Irina Morend Valdebenito, explicó que, “hicimos la gestión de recuperar el inmueble fiscal, en este caso, en conjunto con la Delegación Presidencial Regional, donde además, ellos instruyen la ejecución del proceso de restitución administrativa, donde también participa Carabineros de Chile y en este caso, contamos con colaboración del municipio de Coyhaique, quien nos ha apoyado también en todo el proceso de seguridad ciudadana y en lo que tiene que ver con recuperar los elementos que quedan en este inmueble fiscal”, precisó la autoridad, añadiendo que esta acción fue impulsada, además, por el foco de incivilidades que se había instaurado del sector.

Inseguridad en el Barrio

En los procesos de recuperación de inmuebles fiscales ocupados de forma ilegal, inicialmente se busca la restitución voluntaria. En este caso, al no existir abandono del inmueble a pesar de las notificaciones previas, el procedimiento siguió su curso, siendo necesaria la solicitud de auxilio de la fuerza pública. Es así que, en el operativo encabezado por funcionarios de Carabineros, el comisario de la Primera Comisaría, Mayor Sebastián Casanueva, refirió que, “como dijo recientemente la seremi de Bienes Nacionales, personal de Carabineros llevamos a efecto la restitución administrativa de un inmueble de propiedad fiscal, con personal suficiente, territorial, con el apoyo de personal especializado, en el cual se llegó a lograr la internación de la orden autorizada por la resolución de la Delegación Presidencial, realizando el servicio sin ningún inconveniente, teniendo en consideración que la persona accedió de forma voluntaria a entregar todas sus pertenencias y posteriormente el retiro de la vivienda, para luego, personal de Carabineros entregársela a Bienes Nacionales”, sostuvo el Mayor.

En el lugar también se contó con la presencia de funcionarios de la Dirección de Seguridad Comunitaria de la Municipalidad de Coyhaique, liderada por Jorge Risco, quien enfatizó en que estas acciones son necesarias, pues fortalecen la seguridad en los barrios de la capital regional. “Estamos acompañando a nuestra Seremi en el desalojo de una propiedad, lo que hace más seguros nuestros barrios. No es llegar y tomarse un espacio y para ello, la dirección de Seguridad Comunitaria va a estar siempre disponible para apoyar a todos los servicios”, comentó el director, quien supervisó los trabajos de traslado de enseres encontrados en el inmueble fiscal.

En cuanto al futuro del inmueble que por ahora fue bloqueado, se señaló que, la Dirección Regional de Gendarmería de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, habilitará una oficina para el Servicio de Bienestar de la institución, lo que contribuirá a la seguridad del sector y al buen uso del inmueble restituido.

Finalmente, se informó que en el desarrollo del operativo y tras conocerse la identidad de la persona que ocupada el inmueble, Carabineros dio cuenta que la mujer mayor de edad, mantenía órdenes de detención, por lo que se activó otro proceso por parte de la institución policial.