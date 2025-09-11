Autoridades regionales realizan balance de operación fortaleza en la región de Aysén

En el Complejo Policial Coyhaique, la Seremi de Seguridad Pública, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, se refirieron al balance de la “Operación Fortaleza”, ronda nacional conjunta de ambas policías que responde a un diseño operativo integrado para combatir la criminalidad y contribuir a la seguridad pública.

Sobre los resultados operativos a nivel regional, la seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos Cuitiño, señaló que “tenemos 48 detenidos en los servicios ordinarios y extraordinarios que se desplegaron durante estos tres días. En dosis de droga, tenemos 294 dosis incautadas en estos operativos, además de la incautación de un vehículo y de dos armas cortantes. En total, fueron 3.120 controles y 261 infracciones de distinto tipo”.

La autoridad de seguridad regional subrayó que “en el fondo es un operativo conjunto de ambas policías y que más allá de buscar resultados, buscan mostrar la presencia de este trabajo que se coordina y que está presente en todos los territorios. Ese es el objetivo general de estas rondas, de estos operativos impacto que, en este caso la operación Fortaleza, pasó a ser el segundo de este tipo y esperamos que vengan bastante más por los éxitos que hemos obtenido”.

Sobre las coordinaciones desarrolladas en torno a las próximas fiestas patrias, agregó que “todos los servicios ya están organizados, la operación para el 18 de septiembre está coordinada con los distintos estamentos fiscalizadores para poder desplegar un 18 seguro en la región”.

Policía de Investigaciones

Por su parte, el subprefecto Víctor Toledo Escalona, jefe subrogante de la Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, indicó sobre los resultados de este operativo masivo que “dentro de la Operación Fortaleza, es que en los últimos días comenzamos un trabajo colaborativo y mancomunado junto a Carabineros de Chile en la Región de Aysén, logrando detener a ciertas personas, que se mantenían prófugas de la justicia, con órdenes de detención pendientes, como también a personas que, en situación de flagrancia, fueron detenidas por microtráfico de drogas”.

El oficial policial enfatizó que estos operativos coordinados permiten transmitir mayor seguridad a los habitantes de Aysén, “este tipo de trabajo va a continuar, siempre orientado a llevar mejores resultados para disminuir la percepción de inseguridad entre los habitantes de la comuna”.

De acuerdo a lo informado por la PDI, este trabajo se focalizó en tres líneas, prófugos de la justicia, controles migratorios y controles de identidad y la neutralización de delitos que están ocurriendo en situación de flagrancia. Así, el subprefecto Toledo recalcó que “este servicio contó con varias etapas. Fuimos diseñando diferentes modelos integrados junto a Carabineros de Chile, se fiscalizaron locales comerciales, se fiscalizaron locales nocturnos, se fiscalizaron algunas personas en la vía pública, vehículos también, diferentes tipos de controles. Rescatar que este trabajo colaborativo permite transmitir mayor seguridad a los ciudadanos”.

Carabineros

Finalmente, el general Eduardo Palma Fuentes, jefe de la XI Zona de Carabineros de Aysén, destacó los resultados de la planificación de servicios de este trabajo conjunto denominado “Operación Fortaleza”, orientado a brindar más seguridad y protección a la comunidad en víspera de fiestas patrias.

“Los resultados y la efectividad que ha tenido esta ronda por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones, obedece a un trabajo planificado, donde ambas policías nos reunimos para establecer los puntos de control y determinar las debilidades que era necesario controlar”, indicó.

El general Palma indicó que delitos asociados a la ley 20.000 de drogas, así como la detención de prófugos de la justicia, fue lo mayormente detectado durante tres días de servicio conjunto. “Entre los delitos que mayormente afloraron en esta ronda en cuanto a resultados, fue efectivamente el tema del microtráfico, pero no menor fue la cantidad de sujetos aprehendidos -en los controles- por diferentes delitos, entre estos, individuos que inclusive son de fuera de la región y que vienen a realizar otras labores y que han sido sorprendidos y detenidos en virtud de estas órdenes vigentes”, señaló la máxima autoridad de Carabineros en la Región.

Este tipo de operativos masivos a nivel nacional responden a una estrategia de trabajo coordinada entre las policías y tiene como determinación aunar la capacidad, competencias, conocimientos y experiencias para desarrollar estrategias para enfrentar la delincuencia. En este sentido, Carabineros y la Policía de Investigaciones están en coordinación, cruzando datos, planificando y materializando procedimientos en conjunto que permitan llevar a cabo investigaciones cada vez más robustas, más concretas y transversalizar antecedentes que permitan llevar adelante una estrategia de investigación para enfrentar el crimen organizado en todo el territorio nacional.