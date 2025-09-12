Claudio Narea repasará éxitos de Los Prisioneros este sábado en Dreams

Una noche de sábado llena de nostalgia y energía tendrá lugar en el escenario del Restobar Lucky 7 del casino Dreams de Coyhaique. Claudio Narea, ex integrante de Los Prisioneros, promete revivir los clásicos de la banda nacional que marcó una era en la música chilena.

El concierto de Narea llega como una oportunidad dorada para los fanáticos de Los Prisioneros. El músico, conocido por su papel crucial en la creación de algunos de los himnos más representativos de los años 80 en Chile, repasará una serie de temas icónicos que definen la esencia de la banda. Clásicos como “La Voz De Los Ochenta”, “Sexo”, “¿Quién Mató A Marilyn?” y “El Baile De Los Que Sobran” estarán en el centro del repertorio, invitando a los presentes a una inmersión completa en la rebeldía y el espíritu social que caracterizó a la agrupación.

El Restobar Lucky 7, con su ambiente vibrante y cercano, servirá como el escenario perfecto para esta velada. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia musical inolvidable en un espacio que resuena con la historia y el fervor de la música de Los Prisioneros. La cercanía del lugar y su animada atmósfera contribuirán a una noche de celebración y recuerdo.

En una conversación con este medio, el cantante expresó su entusiasmo por regresar a la Región. «Siempre es un gusto volver a esta zona. Cada vez que venimos, nos recibe con la mejor de las energías», comentó el músico, destacando la calidez y el entusiasmo del público local.

El acceso al show de Claudio Narea, que partirá no antes de las 23:00 horas, es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.