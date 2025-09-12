Subscribe
sábado 13 septiembre
3.1 C
Coyhaique
Escribir...
Suscribete
Regional
Leido hace1 min.

Claudio Narea repasará éxitos de Los Prisioneros este sábado en Dreams

Osvaldo
Por Osvaldo

Una noche de sábado llena de nostalgia y energía tendrá lugar en el escenario del Restobar Lucky 7 del casino Dreams de Coyhaique. Claudio Narea, ex integrante de Los Prisioneros, promete revivir los clásicos de la banda nacional que marcó una era en la música chilena.

El concierto de Narea llega como una oportunidad dorada para los fanáticos de Los Prisioneros. El músico, conocido por su papel crucial en la creación de algunos de los himnos más representativos de los años 80 en Chile, repasará una serie de temas icónicos que definen la esencia de la banda. Clásicos como “La Voz De Los Ochenta”, “Sexo”, “¿Quién Mató A Marilyn?” y “El Baile De Los Que Sobran” estarán en el centro del repertorio, invitando a los presentes a una inmersión completa en la rebeldía y el espíritu social que caracterizó a la agrupación.

El Restobar Lucky 7, con su ambiente vibrante y cercano, servirá como el escenario perfecto para esta velada. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia musical inolvidable en un espacio que resuena con la historia y el fervor de la música de Los Prisioneros. La cercanía del lugar y su animada atmósfera contribuirán a una noche de celebración y recuerdo.

En una conversación con este medio, el cantante expresó su entusiasmo por regresar a la Región. «Siempre es un gusto volver a esta zona. Cada vez que venimos, nos recibe con la mejor de las energías», comentó el músico, destacando la calidez y el entusiasmo del público local.

El acceso al show de Claudio Narea, que partirá no antes de las 23:00 horas, es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

Lo más visto

Regional

Culturas Aysén y Agrupación de DD. HH de Coyhaique abren concurso “Una escultura para el hito 45”

0
Durante 60 días se extenderá la convocatoria del concurso...
Regional

Gobierno llama a la responsabilidad y al autocuidado con Fonda Preventiva “Por un 18 Seguro”

0
El Gobierno y el Estado en su conjunto están...
Policial

Autoridades regionales realizan balance de operación fortaleza en la región de Aysén

0
En el Complejo Policial Coyhaique, la Seremi de Seguridad...
Regional

Gobierno entrega las primeras carpetas de calificación a familiares de detenidos desaparecidos en la región de Aysén

0
En una solemne y emotiva ceremonia realizada en dependencias...
Turismo

Municipio de Coyhaique impulsa la promoción de la comuna en prestigioso medio de turismo europeo

0
Coyhaique dio un nuevo paso en su estrategia de...

Topics

spot_img

Relacionados

Categorias Populares

RegionalPolicialSocialPanoramaCulturaDeportesEconomia
spot_imgspot_img
Artículo anterior
Autoridades regionales realizan balance de operación fortaleza en la región de Aysén
Artículo siguiente
Gobierno llama a la responsabilidad y al autocuidado con Fonda Preventiva “Por un 18 Seguro”

Free News - Where voices unite, stories flourish, and community thrives through open dialogue and meaningful connections.

Company

Headlines

Newsletter

Get important news delivered directly to your inbox and stay connected!

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv