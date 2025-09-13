Gobierno llama a la responsabilidad y al autocuidado con Fonda Preventiva “Por un 18 Seguro”

El Gobierno y el Estado en su conjunto están trabajando en terreno, coordinando esfuerzos en áreas clave como seguridad, transportes, carreteras, fiscalización de alimentos y salud, para que las familias disfruten estas Fiestas Patrias de forma segura.

Entre las acciones destacan la Fonda Preventiva Por un 18 Seguro, del programa Gobierno en Terreno, instalada este viernes en la plaza de Coyhaique, por la Delegación Presidencial Regional, junto a más de 20 instituciones públicas y privadas pertinentes

“Todos los servicios de nuestro gobierno van a estar desplegados este fin de semana y el próximo para que la gente tenga fiestas patrias seguras. Lo fundamental aquí es el autocuidado, por lo que nuestra recomendación es que cada uno se haga cargo de sí mismo, de su familia y todos disfrutemos de la manera más sana posible”, indicó el Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán, al instar a la ciudadanía a la responsabilidad y al autocuidado.

Este mensaje fue reforzado por las autoridades y servicios presentes en el despliegue, entre ellos, los seremis del Trabajo y Previsión Social (s), Rodrigo Díaz; de la Mujer y Equidad de Género, Isidora Gacitúa; de Salud, Gloria Águila; y de Gobierno, Úrsula Mix.

Seguridad Pública

En materia de seguridad se contempla refuerzo policial de Carabineros para proteger y prevenir delitos en lugares con alta afluencia de público; instalación de cuarteles temporales para prevenir delitos y reforzar control; control de comercio ambulante y rutas por robo de vehículos de transporte de productos y alimentos; programa Apoyo a Víctimas ampliará horario de atención a nivel nacional; Denuncia seguro *4242 con operadores y profesionales que trabajarán 24/7; control y fiscalización en barrios comerciales, con fiscalización de alimentos, alcohol y estacionamientos irregulares, control de cuidadores ilegales y operativos SENDA; y Punto Morado presente en fondas y ramadas para orientación y acompañamiento a víctimas de violencia de género.

Trabajo

En el ámbito laboral, se contempla fiscalización al cumplimiento de los feriados obligatorios e irrenunciables del 18 y 19 de septiembre. Quedan exceptuados de este feriado los trabajadores de clubes, cines, restaurantes, discotecas, pubs, farmacias de turno y servicentros. Además de locales atendidos por sus propios dueños y/o familiares.

Existen multas por trabajador entre 5 UTM ($346.325) para microempresas a 20 UTM ($1.385.300) a grandes empresas; y habrá fiscalizaciones en terminales de buses por tiempos máximos de conducción de 5 horas.

Salud

Desde agosto se han desplegado fiscalizaciones en coordinación con SAG, Municipios, Carabineros y Delegaciones a carnicerías, vehículos de transporte de alimentos refrigerados y congelados; restaurantes, elaboradoras de empanadas y cecinas y supermercados.

El llamado es a preferir consumir alimentos en lugares establecidos, limpios y sin presencia de basura. Igualmente, lavar las manos antes de cocinar y comer.

Se considera apoyo 24/7 en Salud Mental con operadores y profesionales al Fono *4141 y preferir establecimientos de atención primaria (SAPU o SAR) para una atención más fluida.