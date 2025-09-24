Subscribe
viernes 26 septiembre
7 C
Coyhaique
Escribir...
Suscribete
Policial
Leido hace1 min.

Fiscalía logra condena para dos imputados por robo con violencia en Melinka

Osvaldo
Por Osvaldo

Tras la presentación de pruebas y testigos por parte de la Fiscalía, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal condenó a penas de 7 y 6 años de presidio respectivamente, a dos sujetos por el delito de robo con violencia, hecho ocurrido en Melinka. La investigación dirigida por el Fiscal Alex Olivero, incluyó diligencias investigativas efectuadas por personal de Carabineros del retén de dicha localidad.

ACREDITADO

Según dio por acreditado el Tribunal, los imputados de 35 y 25 años, el 12 de septiembre de 2024, alrededor de las 04:30 horas, se encontraban con un tercero en un callejón ubicado en la localidad de Melinka, comuna de Guaitecas.

En dichas circunstancias, según expuso en el juicio oral el Fiscal Jefe de Puerto Aysén, Pedro Poblete Viejo, uno de los sujetos comenzó a increpar a la víctima, abalanzándose sobre él, propinándole golpes de puño, agresión a la que se sumó el segundo imputado.

La víctima recibió un golpe con un elemento contundente cayendo al piso, situación en la que el primer imputado sustrajo a la víctima su chaqueta y su celular marca IPhone 11, que se encontraba en su interior, además de amenazarlo de muerte.

El afectado de este delito logró huir del lugar, siendo seguido por uno de los sujetos, no logrando darle alcance. Al escapar, pidió auxilio en un domicilio de personas cercanas. 

A consecuencia de la agresión, la víctima resultó con lesiones en su cuero cabelludo y nariz. Al no reunir los requisitos para una pena sustitutiva, los sentenciados deberán cumplir de forma efectiva la condena, es decir en la cárcel.  

En este caso, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, URAVIT, efectuó diversas gestiones para asegurar la comparecencia al juicio oral de la víctima y los testigos, entre otras acciones de protección y apoyo. 

Lo más visto

Deportes

El río Baker será escenario del tercer festival Vista Baker 2025

0
El próximo sábado 18 de octubre, desde las 08:00...
Cultura

Emotiva premiación deCuentos de Invierno 2025

0
“Después de caminar más de una hora entre el...
Regional

Presidente de la Corte de Coyhaique se reunió con autoridades de la Universidad de Aysén por implementación de futura carrera de Derecho

0
El presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique,...
Regional

Continúa el trabajo de la Mesa Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas y con Hijos Lactantes en Coyhaique

0
Este lunes en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial...
Social

Entregan por primera vez en Aysén el fondo del Patrimonio Cultural Indígena

0
Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a...

Topics

spot_img

Relacionados

Categorias Populares

RegionalPolicialSocialCulturaPanoramaDeportesEconomia
spot_imgspot_img
Artículo anterior
21 personas becadas por Culturas Aysén participan en Diplomado en Educación Artística
Artículo siguiente
Gobierno reconoce a los medallistas de la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares

Free News - Where voices unite, stories flourish, and community thrives through open dialogue and meaningful connections.

Company

Headlines

El río Baker será escenario del tercer festival Vista Baker 2025

0
El próximo sábado 18 de octubre, desde las 08:00...

Emotiva premiación deCuentos de Invierno 2025

0
“Después de caminar más de una hora entre el...

Presidente de la Corte de Coyhaique se reunió con autoridades de la Universidad de Aysén por implementación de futura carrera de Derecho

0
El presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique,...

Continúa el trabajo de la Mesa Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas y con Hijos Lactantes en Coyhaique

0
Este lunes en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial...

Newsletter

Get important news delivered directly to your inbox and stay connected!

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv