Fiscalía logra condena para dos imputados por robo con violencia en Melinka

Tras la presentación de pruebas y testigos por parte de la Fiscalía, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal condenó a penas de 7 y 6 años de presidio respectivamente, a dos sujetos por el delito de robo con violencia, hecho ocurrido en Melinka. La investigación dirigida por el Fiscal Alex Olivero, incluyó diligencias investigativas efectuadas por personal de Carabineros del retén de dicha localidad.

ACREDITADO

Según dio por acreditado el Tribunal, los imputados de 35 y 25 años, el 12 de septiembre de 2024, alrededor de las 04:30 horas, se encontraban con un tercero en un callejón ubicado en la localidad de Melinka, comuna de Guaitecas.

En dichas circunstancias, según expuso en el juicio oral el Fiscal Jefe de Puerto Aysén, Pedro Poblete Viejo, uno de los sujetos comenzó a increpar a la víctima, abalanzándose sobre él, propinándole golpes de puño, agresión a la que se sumó el segundo imputado.

La víctima recibió un golpe con un elemento contundente cayendo al piso, situación en la que el primer imputado sustrajo a la víctima su chaqueta y su celular marca IPhone 11, que se encontraba en su interior, además de amenazarlo de muerte.

El afectado de este delito logró huir del lugar, siendo seguido por uno de los sujetos, no logrando darle alcance. Al escapar, pidió auxilio en un domicilio de personas cercanas.

A consecuencia de la agresión, la víctima resultó con lesiones en su cuero cabelludo y nariz. Al no reunir los requisitos para una pena sustitutiva, los sentenciados deberán cumplir de forma efectiva la condena, es decir en la cárcel.

En este caso, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, URAVIT, efectuó diversas gestiones para asegurar la comparecencia al juicio oral de la víctima y los testigos, entre otras acciones de protección y apoyo.