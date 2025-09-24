Gobierno reconoce a los medallistas de la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares

Los deportistas de la región de Aysén que obtuvieron medallas en la etapa de final nacional de los recientes Juegos Deportivos Escolares 2025 fueron reconocidos por el Gobierno en una actividad realizada el martes 23 de septiembre en la mañana, en las oficinas de las Delegación Presidencial Regional.

La ceremonia estuvo encabezada por el delegado presidencial Jorge Díaz Guzmán y contó con la presencia de la seremi del Deporte, María Eugenia Durán y la seremi de Educación, Katherine Miqueles, además del director regional del Instituto de Deportes, Javier Medina, así como técnicos y familiares de los seleccionados regionales.

Entre los deportistas reconocidos destacaron los resultados de Isidora Loyola que, en la disciplina de natación, obtuvo medalla de oro en la prueba de 200 metros combinados e igualmente en la de 100 metros mariposa, a lo que sumó el segundo lugar en los 400 metros libres y plata en los 50 metros mariposa.

La deportista aseguró que tuvo una preparación intensa, pese a lo cual sus resultados la sorprendieron ya que había contemplado obtener solamente una medalla. “Era principalmente una medalla ojalá de oro para poder clasificar al Sudamericano Escolar, pero que me haya ido bien en otras pruebas fue una impresión tremendísima, yo no pensé que iba a lograr ese tiempo ni ese lugar en el medallero”, comentó la nadadora regional preparada por la entrenadora Claudia Navarrete.

En el judo, cuatro competidores de la región lograron posiciones destacadas. Se trata de Martín Rojas, que sumó a la región una medalla de bronce en la categoría de 58 kilos, mientras que igual resultado alcanzó Cristóbal Calderón, en los 64 kilos.

Por su parte, Antonio Soto, logró el primer lugar en la categoría de 64 kilos declarando que este resultado representa un importante avance respecto de lo que ya había hecho el 2024, indicando que se trata de un motivo de orgullo “ya que el año pasado obtuve plata y esta vez oro, entonces se demuestra que mejoré mi rendimiento y también conocí mucha gente, compartí experiencias y fue súper lindo viajar representando a la región por tercera vez”, mencionó el seleccionado regional.

Los resultados del judo se completaron con la medalla de oro alcanzada por Isabela Rivera, en la categoría 64 kilos.

Sobre el desempeño de esta disciplina el técnico Sebastián Pérez mencionó que este proceso le ha dado la oportunidad de agradecer a este deporte y a su sensei Reynaldo Figueroa, formando nuevas generaciones de judocas que entregan éxitos a la región, por lo que siente “un orgullo de estar ayudando a mi club y a mi profesor que me enseñó esta disciplina. Estoy orgulloso también de nuestros competidores, de todo el trabajo que se vea reflejado en los resultados que están obteniendo”, mencionó.

El atletismo sumó una medalla de plata gracias a la actuación de Emilia Salinas, en la prueba de pentatlón. La deportista no pudo estar presente en la ceremonia debido a encontrarse cumpliendo otros compromisos deportivos fuera de la región.

Finalmente, el delegado presidencial regional destacó que los éxitos de estos seleccionados regionales reflejan una conducta personal ejemplar, con un respaldo familiar imprescindible y un sistema deportivo en el que cada persona trabaja para que estos talentos alcancen sus mejores niveles.

La autoridad regional felicitó y agradeció el desempeño de toda la delegación regional, incluyendo técnicos, familiares, funcionarios y deportistas “porque no solamente los estimula a ellos mismos que ya están en la competencia, sino también al resto de los jóvenes de la región, y también hacen un aporte en visibilizar la región en otras latitudes. Ahora ellos van a Paraguay a competir, por lo tanto, para nosotros como Gobierno esto nos compromete para seguirlos apoyándolos para que puedan seguir estudiando en la educación superior usando precisamente sus talentos”, afirmó.