Subscribe
viernes 26 septiembre
7 C
Coyhaique
Escribir...
Suscribete
Social
Leido hace2 min.

Entregan por primera vez en Aysén el fondo del Patrimonio Cultural Indígena

Osvaldo
Por Osvaldo

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de Conadi y con una simbólica entrega de un cheque en la Plaza de Armas de Coyhaique, otorgaron por primera vez en la región de Aysén el Fondo Protección del Patrimonio Cultural Indígena, en donde concursaron con distintas iniciativas Asociaciones, Comunidades y personas naturales, resultando 5 beneficiarios de las comunas de Cochrane, Coyhaique y Puerto Aysén por un monto total de $25.000.000.

Destacando el hito de lograr que este beneficio llegue por primera vez a la región de Aysén, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad relevó que “son 5 millones para cada una de las comunidades que postularon, lo que les va a permitir poder mejorar las condiciones de sus rucas, mejorar las condiciones de cómo hacen la transmisión de los saberes ancestrales como la medicina y también la lengua, su cultura y educación, que es lo que cada una de las comunidades ha definido. Nosotros como Gobierno estamos tremendamente contentos con lograr que estos recursos lleguen y se mantengan en la región de Aysén, de los cuales 3 de las comunidades son de la comuna de Coyhaique, una es de Cochrane y la otra es de Puerto Aysén”.

Es así que los beneficiados con 5 millones cada uno, son la Comunidad indígena Carfulef de Coyhaique, la Asociación Indígena Antu ka Pire Mapu Mew de Alto Baguales, Asociación indígena Mawun Mapu de Puerto Aysén, María Margot Antiñirre Ruiz de Coyhaique y María Francisca Zúñiga de Cochrane.

Sergio Huenul quien representa a la Asociación Indígena Antu ka Pire Mapu Mew, señaló que “Yo estoy agradecido por esta instancia, para nosotros es bastante importante poder que se pudiera desarrollar esta acción porque estamos constantemente en transmitir saberes. Hemos recibido bastantes visitas en nuestra ruca y era importante poder contar con este beneficio cuando postulamos fue bastante complejo porque no se sabe, pero buscamos las herramientas para que nos pudieran ayudar y este proyecto va destinado netamente a revestimiento térmico”.

Memorias del Linaje del Cacique Antiñirre, es el nombre del proyecto que desarrollará María Antiñirre, en su representación asistió su hermano Gustavo Antiñirre Ruiz quien señaló “está haciendo un libro en el cual nosotros estamos apoyándola como Comunidad, en donde habla de las memorias del linaje del cacique Antiñirre, un ancestro, un cacique que fue expulsado de sus tierras en los años 1800 y tantos y habla de toda la continuación después de él, su vida y de cómo nos golpeó después de haber sido expulsados nuestros ancestros, hasta el momento de hoy”.

Iván Cárdenas Carfulef en representación de la Comunidad comentó “El beneficio que postulamos como comunidad es el mejoramiento de nuestra ruca, el mejoramiento de terreno, cercos y varios que tenemos para seguir manteniendo el linaje Carfulef. Para eso estamos agradecidos de la CONADI, que nos han apoyado mucho en estos pasos a seguir adelante”.

Finalmente, la encargada de la Oficina de Enlace Coyhaique de Conadi, Pamela Huaitiao detalló “Es primera vez que lanzamos el concurso en la región, participaron 12 agrupaciones y también personas naturales indígenas, de las cuales 5 quedaron seleccionadas para recibir este beneficio de protección al patrimonio cultural. Se agradecen todas las gestiones que hubo a nivel ministerial y también como Corporación, para que por primera vez podamos contar con este subsidio”.

Lo más visto

Deportes

El río Baker será escenario del tercer festival Vista Baker 2025

0
El próximo sábado 18 de octubre, desde las 08:00...
Cultura

Emotiva premiación deCuentos de Invierno 2025

0
“Después de caminar más de una hora entre el...
Regional

Presidente de la Corte de Coyhaique se reunió con autoridades de la Universidad de Aysén por implementación de futura carrera de Derecho

0
El presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique,...
Regional

Continúa el trabajo de la Mesa Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas y con Hijos Lactantes en Coyhaique

0
Este lunes en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial...
Deportes

Gobierno reconoce a los medallistas de la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares

0
Los deportistas de la región de Aysén que obtuvieron...

Topics

spot_img

Relacionados

Categorias Populares

RegionalPolicialSocialCulturaPanoramaDeportesEconomia
spot_imgspot_img
Artículo anterior
Gobierno reconoce a los medallistas de la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares
Artículo siguiente
Continúa el trabajo de la Mesa Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas y con Hijos Lactantes en Coyhaique

Free News - Where voices unite, stories flourish, and community thrives through open dialogue and meaningful connections.

Company

Headlines

El río Baker será escenario del tercer festival Vista Baker 2025

0
El próximo sábado 18 de octubre, desde las 08:00...

Emotiva premiación deCuentos de Invierno 2025

0
“Después de caminar más de una hora entre el...

Presidente de la Corte de Coyhaique se reunió con autoridades de la Universidad de Aysén por implementación de futura carrera de Derecho

0
El presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique,...

Continúa el trabajo de la Mesa Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas y con Hijos Lactantes en Coyhaique

0
Este lunes en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial...

Newsletter

Get important news delivered directly to your inbox and stay connected!

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv