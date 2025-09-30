INACAP Coyhaique Celebra Investidura de Futuras y Futuros Técnicos en Salud

En una emotiva jornada, INACAP Sede Coyhaique celebró la ceremonia de investidura de las y los estudiantes de las carreras Técnico en Enfermería y Técnico en Odontología. Este significativo hito marca el inicio de una nueva etapa en su formación profesional, simbolizando el compromiso con el servicio, el cuidado y la vocación en el área de la salud.

La ceremonia, cargada de simbolismo y emoción, reunió a autoridades académicas, docentes, familias y estudiantes, quienes vivieron con orgullo este momento que representa el paso hacia una práctica más cercana con la comunidad y el entorno clínico “Esta investidura no solo representa un cambio en la vestimenta, sino también en la actitud y responsabilidad que nuestros estudiantes asumen al ingresar al mundo de la salud. Es un momento que reafirma su vocación y compromiso con el bienestar de las personas”, destacó Gabriel Aguayo Contreras, Director del Área de Salud de INACAP Coyhaique.

Durante el evento, las y los estudiantes recibieron sus uniformes clínicos, símbolo de respeto, ética y profesionalismo. Este acto marca el inicio de sus prácticas en entornos reales, donde pondrán en acción los conocimientos adquiridos en aula y laboratorio. “Fue muy emocionante. Esta ceremonia nos hace sentir que estamos avanzando, que lo que aprendemos tiene un propósito real. Ponernos el uniforme es asumir que vamos a cuidar personas, y eso es muy importante para mí”, comentó Claudia Gómez Mansilla estudiante de Técnico en Enfermería.

INACAP Sede Coyhaique reafirma su compromiso con la formación de profesionales íntegros, preparados para enfrentar los desafíos del sector salud con empatía, conocimiento y vocación de servicio.