Coyhaique celebró el Día Mundial del Turismo 2025 con una gran feria regional

Con una feria de Turismo del Destino Aysén Patagonia, la región de Aysén celebró el pasado sábado 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo 2025 bajo el lema “Turismo y Transformación Sostenible”. La actividad contó con una masiva participación de la comunidad y de autoridades regionales y comunales, así como de operadores y operadoras turísticas, quienes dieron a conocer la oferta de destinos disponible para los residentes de la región.

Durante la jornada de inauguración, Claudio Montecinos Angulo, director regional de Sernatur Aysén, destacó la importancia de celebrar esta fecha con una feria que busca acercar las distintas posibilidades que ofrece el destino Aysén Patagonia a sus habitantes. “El interés de Sernatur es que los residentes y los habitantes de Coyhaique puedan visitar esta feria porque tenemos información turística, tenemos empresas turísticas que ofrecen paquetes turísticos, para poder conocer los distintos atractivos de nuestra región, la invitación a que vengan a conocer y se atrevan a recorrer nuestro destino Aysén Patagonia”, destacó el director regional.

La actividad, que se desarrolló durante toda la jornada en una carpa habilitada en calle Bilbao, contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, quien destacó la importancia que tiene el turismo en Aysén. “Hoy día, junto a decenas de emprendedores, empresas del turismo de la región de Aysén, estar celebrando en una región que ya decidió hace muchos años que el turismo va a ser su principal motor de desarrollo (…) estamos contentos de liderar una región que cree en el turismo y que, sobre todas las cosas, cree en las empresas que están desarrollando esta actividad en Aysén y felicidades a todos quienes, desde Guaitecas, La Junta hasta Villa O´Higgins hacen del turismo no solo una actividad familiar, sino que también lo hacen con la convicción de que es una oportunidad real en nuestra región de Aysén”, indicó la primera autoridad regional.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Jorge Díaz Guzmán, destacó la importancia del turismo para Aysén y el trabajo que se está desarrollando desde el gobierno para fortalecer la infraestructura del destino. “La actividad turística para nuestro gobierno es fundamental porque no solamente es una actividad económica, no solamente promueve en este caso el territorio de Aysén, sino que además genera una cadena de servicios que hace que mucha gente participe en la actividad de la industria del turismo y por eso es que estamos trabajando en tener un mejor aeropuerto, en tener un mejor puerto, en tener mejores carreteras, en definitiva, en tener mejor infraestructura habilitante para que quienes nos visitan puedan hacerlo de manera segura y, por supuesto, disfruten los paisajes de la Patagonia”.

La Feria de Turismo Aysén Patagonia, organizada por Sernatur Aysén gracias al financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, reunió a operadores y operadoras turísticas, además de artesanos, artesanas y emprendedores locales, quienes pudieron dar a conocer los distintos programas y destinos a los que pueden acceder los habitantes de la región, así como también los productos que ponen en valor el destino Aysén Patagonia.

Durante toda la jornada, los y las visitantes a la feria recorrieron los 18 stands con experiencias y destinos locales, disfrutaron de música en vivo, cocina en vivo, teatro infantil, concursos y entrevistas en directo. La feria tuvo como objetivo incentivar el turismo interno, invitando a los ayseninos y ayseninas a descubrir su propia región en la próxima temporada.

Mónica Eylenstein, asistente a la feria, destacó la posibilidad de conocer la oferta turística de la región. “Habíamos visto en las redes sociales de esta actividad, igual habíamos visto que lo hacían en otros lugares y queríamos saber más de lo que nos ofrecen hoy día, es una tremenda oportunidad porque así todas las personas que vivimos en la región muchas veces no sabemos lo que tenemos disponible. Así que es una muy linda herramienta, una forma de poder mostrar lo que tenemos”.

Por su parte, Marcela Ríos de Patagona Excursiones, una de las empresas expositoras en la feria, invitó a los habitantes de la región a conocer los atractivos regionales. “La gente de la región siempre va a ser un turista también, a todos nos encanta conocer, descubrir lugares nuevos. Tenemos un escenario magnífico que todo el mundo quiere venir a conocer, así que nosotros tenemos que ser los primeros, así que los invito a que en conjunto a Patagón Excursiones nos sigan y vean los atractivos que tenemos alrededor. Hay muchos operadores, muchas guías que están hoy en día trabajando y levantando productos turísticos, y para eso estamos, para levantarlos a ustedes y darles a conocer nuestros atractivos regionales”, indicó la operadora turística.

Reconocimiento al aporte del turismo regional

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega de reconocimientos a siete empresarios y empresarias turísticas por su destacada labor para fortalecer y posicionar el destino Aysén Patagonia. De esta manera, se hizo entrega de dos reconocimientos nacionales: “Más Valor Turístico”, que fue recibido por la empresaria turística Claudia Huepe Rebolledo, de Clicoaustral, quien ha posicionado a la Carretera Austral como un destino de cicloturismo. Asimismo, el reconocimiento “Mujer Empresaria Turística”, entregado en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y BancoEstado fue otorgado a Paola Herrera de la empresa Turismo Cirviolet de Puerto Sánchez, experiencia que rescata tradiciones como el asado al palo y muestra la Isla de los Arrayanes con la visión de convertir a Puerto Sánchez en un referente de turismo comunitario. Ambas serán las representantes regionales de ambos concursos en instancias nacionales.

Por otra parte, a nivel regional, Sernatur Aysén reconoció el trabajo de Ana María Carrera (Cámara de Turismo de Coyhaique), Miriam Chible (Corporación Chelenko) y Verónica Gallardo (Cámara de Turismo y Comercio de Puyuhuapi), quienes recibieron el reconocimiento “Trayectoria Gremial”. Asimismo, la Cooperativa de Servicios Turísticos, Cultura y Patrimonio Ruta Siete Tour de Mañihuales y la Asociación Turística Parque Nacional Cerro Castillo fueron reconocidas en la categoría “Asociatividad Turística”.

Otro de los reconocimientos recayó en Andrea Zabala, dueña y fundadora del Gin Tepaluma, en la categoría “Identidad del Destino”. Desde Villa O´Higgins, Marcus Campo, de la empresa Turismo Ruedas de la Patagonia, recibió el reconocimiento en la categoría “Innovación Turística”.

Finalmente, el reconocimiento de la categoría “Trayectoria Empresarial” fue entregado al empresario turístico Rodrigo Mansilla, de Aysén Patagonia Tour, por su aporte al desarrollo turístico de la región. En este sentido, Mansilla agradeció el reconocimiento que los impulsa a seguir trabajando para potenciar el turismo en Aysén. “Muchas gracias al servicio y a toda la industria local también por este reconocimiento. Estamos muy contentos con Raquel porque, bueno, este reconocimiento quiere decir que vamos por un buen camino. El esfuerzo que hemos hecho con la operación de nuestro trabajo y la operación de los programas sociales que tanto nos gustan, giras de estudio, adulto mayor, son programas que nos llenan el corazón, así que nada, estamos muy contentos del reconocimiento, nos da fuerza para seguir”, indicó Rodrigo Mansilla.

La feria incluyó presentaciones musicales de artistas regionales como Fernanda Valenzuela y el cierre bailable a cargo de la agrupación Tumbao Swing, que llenó de ritmo caribeño la tarde coyhaiquina. Además, se realizaron activaciones en el aeropuerto de Balmaceda para dar la bienvenida a los visitantes y difundir la celebración del Día Mundial del Turismo.