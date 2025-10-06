Tribunal Oral de Coyhaique condena a 8 años y 3 años y un día de presidio a autor de homicidio frustrado y porte arma y municiones

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a Luis Andrés Moraga Castillo a las penas de 8 años y 3 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito frustrado de homicidio simple y del delito consumado de porte ilegal de arma de fuego y municiones, respectivamente. Ilícitos perpetrados en diciembre de 2022, en la comuna de Puerto Aysén.

En fallo unánime (causa rol 144-2024), el tribunal –integrado por los magistrados Patricio Zúñiga Valenzuela (presidente), Rosalía Mansilla Quiroz y Carlos Astudillo Cerda (redactor)– aplicó, además, a Moraga Castillo las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados. Además, decretó el comiso de la pistola marca Taurus, cargador y cartuchos incautados en el procedimiento.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 16:00 horas del 30 de diciembre de 2022, en Puerto Aysén, Luis Andrés Moraga Castillo mientras conducía un vehículo, disparó el arma de fuego que portaba en contra de la víctima, P.O.V., a quien impactó en la pelvis, causándole una lesión de carácter grave que, de no mediar atención médica oportuna y eficaz, pudo provocarle la muerte.