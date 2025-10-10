Corte de Coyhaique decreta la prisión preventiva de imputado por receptación y cultivo ilegal

La Corte de Coyhaique acogió hoy –miércoles 8 de octubre de 2025– el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y decretó la prisión preventiva de Manuel Antonio Sepúlveda Oyarzo, imputado como autor de los delitos de receptación y cultivo ilegal de especies vegetales del género cannabis. Ilícitos perpetrados en septiembre pasado en la localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico.

En fallo unánime (causa rol 360-2025), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros José Ignacio Mora Trujillo, Luis Aedo Mora y Natalia Rencoret Oliva– revocó la resolución recurrida, dictada por el Juzgado de Garantía de Chile Chico, que rechazó la prisión preventiva del imputado.

“(…) considerándose que se encuentran indicios suficientes que justifican la existencia de los hechos investigados, concurriendo, además, presunciones fundadas de la participación del encausado y, en cuanto a la necesidad de cautela, se advierte que el encartado posee condenas pretéritas, e inclusive actualmente cumple una pena sustitutiva de reclusión parcial de fin de semana, a lo que se suma la vigencia de un proceso penal pendiente en su contra, además de la gravedad de la pena de los delitos, su número y carácter, por lo que aparece que la medida cautelar personal de prisión preventiva pretendida por el ente persecutor resulta proporcionada para asegurar los fines del procedimiento, siendo las restantes insuficientes a dicho propósito; y conforme, además, a lo dispuesto en los artículos 139, 140 y 367 del Código Procesal Penal, SE REVOCA, la resolución apelada de fecha 8 de octubre del 2025, dictada por el magistrado del Juzgado de Letras y Garantía de Chile Chico, en cuanto por ella se rechazó imponer la medida cautelar personal de prisión preventiva en contra de Manuel Antonio Sepúlveda Oyarzo y, en su lugar, se impone dicha medida”.

Según el Ministerio Público, tras denuncias por robos ocurridos a fines de septiembre pasado, personal policial realizó un registro voluntario en el domicilio del imputado, ubicado en el sector Fachinal, donde se encontraron diversas especies sustraídas, entre ellas herramientas, baterías, focos, balizas y bidones con combustible, las que fueron reconocidas por las empresas afectadas.

Asimismo, en el lugar se hallaron 14 plantas de marihuana de entre 4 y 26 centímetros de altura, cuya composición química confirmó la presencia de THC. El imputado no contaba con autorización para el cultivo de dichas especies.