Juzgado de Garantía de Coyhaique decreta el arraigo nacional de suspendido fiscal regional por revelación de secreto

El Juzgado de Garantía de Coyhaique dejó hoy –viernes 10 de octubre– sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de revelación de secretos. Ilícito que habría perpetrado en octubre de 2022.

En la audiencia de formalización, el magistrado Carlos Astudillo acogió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y la querellante Consejo de Defensa del Estado por considerarla proporcional y apropiada a los fines del procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, el 20 de octubre de 2022, el entonces fiscal regional tomó conocimiento que se realizaba de forma telemática, una audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, por delitos contemplados en la Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas. Pese a no intervenir en dicha audiencia, el imputado habría procedido a difundir y divulgar información reservada de la investigación a un tercero ajeno al procedimiento: el abogado Luis Hermosilla Osorio, mediante la aplicación de mensajería WhatsApp. Asimismo, Palma Guerra remitió al abogado una grabación telefónica obtenida con autorización judicial, evidencia que aún no había sido presentada en audiencia, y advirtiéndole el carácter reservado del material que le compartía.

Hechos que, para el Ministerio Público, son constitutivos del delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 38 de la Ley N°20.000, atribuyendo al imputado la calidad de autor, conforme al artículo 15 N°1 del Código Penal, de un delito en grado de consumado.