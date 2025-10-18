Gran convocatoria en la Cicletada Familiar por el aniversario de Puerto Chacabuco

Niños, jóvenes y adultos participaron este jueves en la Cicletada Familiar organizada por la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Aysén, en el marco del aniversario de Puerto Chacabuco.

La jornada reunió a familias completas y entusiastas ciclistas de distintas edades, que recorrieron las principales calles del puerto en un ambiente de alegría, convivencia y vida saludable. A pocos minutos de la partida, las condiciones climáticas mejoraron notablemente, permitiendo que la actividad se desarrollara bajo un cielo despejado y con gran participación.

El alcalde de Aysén y presidente de la Corporación de Deportes, Luis Martínez Gallardo, participó como ciclista en la jornada, destacando la convocatoria y el entusiasmo de la comunidad: “Muchas familias, hartos ciclistas, que es lo importante. Hoy Puerto Chacabuco conmemora este aniversario, y lo que más me gusta es la actitud de la gente: venir aunque el día no estaba muy bueno. Pero en Aysén la excepción es el sol, así que con lluvia y mal tiempo cicleteamos igual”.

Uno de los aspectos más destacados fue la presencia del Club de Ciclismo Aysén, cuyos integrantes llegaron y regresaron pedaleando desde Puerto Aysén, completando un recorrido de casi 30 kilómetros ida y vuelta. Su participación dio un gran realce a la jornada, tiñendo con sus colores las rutas y motivando a los más pequeños a sumarse a esta disciplina.

El Embajador Deportivo de la Corporación, José Luis “Pipo” Rodríguez, reconocido ciclista regional y monitor del taller de ciclismo del Polideportivo 21 de Abril, valoró la energía y compromiso de los asistentes: “Súper contento, porque independiente del clima la gente llega igual, y eso demuestra la pasión por el deporte. Lo importante es seguir generando espacios familiares y actividades gratuitas que motiven a más personas a moverse”, destacó Rodríguez.

El Director Ejecutivo de la Corporación, Jorge Villegas, agradeció la participación de las organizaciones deportivas locales y el entusiasmo de la comunidad: “Estamos felices por la convocatoria. Esta fue una de las primeras instancias que generamos en Puerto Chacabuco, y queremos seguir fortaleciendo el trabajo con los clubes y vecinos”, señaló.

Entre los más pequeños, Emma, integrante del taller de ciclismo, también entregó su mensaje de motivación: “Me gustó que hay muchos niños. Quiero que vengan al taller de ciclismo en el Polideportivo, el profe es muy bueno, hasta nos ha enseñado a andar sin manos”, comentó con alegría tras recibir su medalla.

La jornada culminó con la entrega de medallas conmemorativas a todos los participantes, consolidando esta cicletada como una verdadera fiesta familiar y deportiva en el marco del aniversario de Puerto Chacabuco.

El aniversario continuará con nuevas actividades durante los próximos días: la Corrida Familiar y Competitiva este domingo 19 de octubre (con punto de partida en el ingreso a Friosur) y la esperada Velada de Boxeo el jueves 24 de octubre, ambas gratuitas y abiertas a toda la comunidad.