Carmen Gutiérrez y su emprendimiento Humoss de la Patagonia, fue premiada como pyme destacada 2025 en Santiago

La Semana de las Mipymes y Cooperativas 2025, es una iniciativa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que tiene como principal objetivo destacar la labor de las micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas en el país. Busca dar visibilidad y acercar a estas empresas a los distintos instrumentos de fomento, programas, iniciativas y herramientas que han sido puestos a disposición para potenciar y apoyar a este sector.

La inauguración se realizó en la Expo Mipymes y Cooperativas, el día lunes 20 de octubre, en la Plaza de la Constitución, en la ciudad de Santiago. En este contexto, se distinguió a 16 Mipymes y Cooperativas destacadas de todas las regiones del país. Mipymes que sobresalieron durante este 2025 por su crecimiento empresarial y generación de vinculaciones comerciales. Estas empresas fueron elegidas tras un proceso de selección regional y luego nacional, que entregó por resultado a 16 seleccionadas, las que viajaron a Santiago para ser galardonadas en una actividad realizada junto a altas autoridades nacionales, donde también pudieron exhibir sus productos.

En este contexto y en representación de la Región de Aysén, Humoss de la Patagonia y su fundadora Carmen Gutiérrez, fue la empresa seleccionada para ser distinguida como “Mipyme destacada 2025”. Este emprendimiento oriundo de Puerto Aysén comenzó sus operaciones en el año 2022 y se ha abierto un interesante mercado en nuestro territorio, de la mano de una serie de productos. Es así como procesan, ahúman, envasan y comercializan salmón en diversos formatos, innovando también hacia la creación de otros subproductos que han tenido una excelente acogida regional y también nacional. Además, en su sala de ventas ubicada en Puerto Aysén, Carmen ha abierto el espacio para la comercialización de productos con denominación de origen Patagonia, creados por otras empresas regionales.

Carmen Gutiérrez, creadora de Humoss de la Patagonia, se refirió a esta importante distinción, mencionando que: “La verdad que estoy muy emocionada y orgullosa de la gente que trabaja conmigo, porque en esto no estoy sola, está mi equipo, mi pareja y mi familia que me alienta para seguir adelante. Estoy agradecida de todos quienes me han apoyado durante estos años y por, sobre todo, de Sercotec y la asesoría del Centro de Negocios de Puerto Aysén. Todos han sido muy importantes para haber obtenido esta distinción, que es un hermoso regalo, con el cual espero representar a muchas compañeras que también se me merecen ser destacadas. Este reconocimiento es un incentivo para seguir trabajando, innovando y mejorar”.

El Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Felipe Rojas Pizarro, relevó la importancia de esta distinción y puso sobre relieve la realidad del emprendimiento femenino: “Carmen representa a las múltiples mujeres emprendedoras de Aysén. Conocemos el esfuerzo que realizan para salir adelante, sobre todo en una región tan aislada como la nuestra. Aun así, Carmen ha sido capaz de combinar el esfuerzo de la familia y también sostener un producto tan importante como es el salmón ahumado para sectores relevantes de la región, cómo es el turismo, ya que también se les vende a los visitantes y evidentemente al sector de la salmonicultura. Esto nos entrega un mensaje claro; desde Aysén es posible vender para el mundo y Carmen lo ha demostrado”. Comentó la autoridad.

Finalmente, la directora regional de Sercotec Nelly Vargas Mansilla, valoró este reconocimiento que destaca a una Mipyme regional, a nivel nacional; “Para nosotros como Sercotec Aysén es muy importante este reconocimiento a Carmen Gutiérrez, porque sabemos que las Mipymes son motores de la economía, que generan empleo y que también trabajan asociativamente con otros emprendedores. Carmen desde sus inicios ha sido clienta del Centro de Negocios de Puerto Aysén y gracias también el apoyo de su asesora, ha podido crecer de una manera más rápida en este camino. Estamos muy contentos de los logros que Carmen ha ido alcanzando y, además nos sentimos muy felices y orgullosos del reconocimiento que recibió en Santiago en la Semana de las Mipymes y Cooperativas”.

La Semana de las Mipymes y Cooperativas 2025, contempla una batería de actividades en todo Chile y también en la Región de Aysén, las que puedes conocer en www.semanadelapyme.cl