miércoles 29 octubre
Última semana para participar en la Consulta Ciudadana IPS

Osvaldo
Por Osvaldo

¿Cuánto conocen las personas -usuarias del Instituto de Previsión Social (IPS) y ciudadanía en general- sobre las diferentes instancias de participación ciudadana que existen en la gestión pública? ¿Qué saben de la red ChileAtiende? Estas son las materias que busca abordar la Consulta Ciudadana IPS 2025, con el objetivo de poder establecer un parámetro, a partir de los datos de la consulta del año anterior y, así, fortalecer las posibles conclusiones.

“Para nosotros, como Instituto de Previsión Social, es muy importante conocer la opinión de la ciudadanía y de quienes interactúan con nuestra red de atención nacional y, por supuesto, en nuestra región de Aysén. Es por esto que les invitamos a participar de nuestra Consulta Ciudadana que está disponible en nuestra página www.ips.gob.cl; y por supuesto también en las sucursales disponibles en nuestra región. La consulta es muy breve; y les va a tomar menos de un minuto”, afirmó la directora regional (S) del IPS Aysén, Karina Aparicio Mercado.

Por su parte, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, destacó la importancia de esta Consulta, como mecanismo de participación ciudadana. “Esta encuesta es una manera concreta y efectiva que nos permiten como ciudadanos ser parte de los procesos de mejora de los servicios públicos, por eso es importante la participación. Les invitamos a responder y participar, ya que como Gobierno estamos impulsando las instancias de mejora del Estado y sus instituciones y esto nos ayuda a cumplir con este propósito”, recalcó.

¿Cómo participar en esta versión?

Para responder la Consulta Ciudadana puedes hacerlo de la siguiente manera:

  • Digital: ingresando al sitio www.ips.gob.cl, sección “Más destacados”.
  • O directamente al link https://forms.gle/raiuaJcTHnrP1wg16
  • Presencial: contestando la encuesta que se puede solicitar en sucursales ChileAtiende, a lo largo del país.

La Consulta Ciudadana es uno de los mecanismos que promueve la participación de las personas en la gestión pública, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 20.500 y el Instructivo Presidencial N° 7 de agosto 2022. Estará disponible hasta el 30 de este mes. Una vez concluida y analizadas las respuestas, se publicará un informe con los resultados, dentro de los 30 días hábiles siguientes al cierre de la encuesta en la plataforma.

