“Totos Juntos”:  los imperdibles personajes del actor Francisco Acuña en Dreams

Francisco Acuña, más conocido como “Toto” es un popular actor chileno que saltó a la fama en el extinto programa “Morandé Con Compañía”, emitido en el canal Mega. En dicho espacio, personificó a recordados personajes como el “Huaso Toto”, “El Vampiro”, “Don Tuto”, etc. Su éxito en el estelar de los viernes, lo llevó a participar en producciones vespertinas de la estación de Bethia, como «Yo Soy Lorenzo», interpretando a «Ángel», el quesero del pueblo. Tras las grabaciones y llegada de la pandemia, empezó a escalar meteóricamente en su carrera en el stand up comedy, interpretando a celebridades como al comunicador Tomás Mosciatti o al abogado Luis Hermosilla, ganando fama y seguidores en sus redes sociales.

Con varios años de trayectoria a sus espaldas y la aparición de nuevos “sketches”, el imitador llega a Dreams con su nueva rutina, llamada “Totos Juntos”, que promete diversión a raudales.”Es un espacio que reúne los personajes más queridos de mi carrera que nunca he hecho en vivo. Será un stand up atractivo, donde habrá interacción con el público. Estoy muy contento caracterizando a mis personajes más icónicos y que han tenido mejor llegada. Habrán «sandías caladas» como «Mochatto», entre muchos otros.

El standupero también tuvo palabras para el casino de juegos, donde estará de regreso, con esta faceta diferente. “He estado varias veces en los Dreams. Generalmente he ido con la Sonora de Rehabilitarse. Tengo los mejores recuerdos del sur, de la energía del sureño y las comodidades del lugar. Será todo un placer volver. Los espero”, concluyó el actor.

El artista se refirió a su próspera actualidad en «Detrás del Muro», espacio que retornó tras varios años fuera de pantalla, de la mano de «Kike» Morandé, en Chilevisión. «Contento por la recepción de la gente. Lo hacemos disfrutando y queriendo que lo pasen bien. El público extrañaba reírse a carcajadas de situaciones cotidianas, como las que caracterizamos en nuestros sketches, cerró «Toto».

El evento comenzará no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del casino de juegos de la capital regional. El acceso a la presentación de Toto Acuña es gratuito, con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.