Gobierno convoca a la mesa técnica de montaña para abordar estado del glaciar Exploradores

Para las 16:00 horas de este martes 11 de noviembre el Gobierno ha convocado a una sesión extraordinaria de la Mesa Técnica de Dinámica de Montaña, la que se realizará en las oficinas de la dirección regional de SENAPRED, en Coyhaique.

Así lo informó el delegado presidencial regional de Aysén, Jorge Díaz Guzmán.

“A propósito del debate que se ha producido por las actividades turísticas en Campos de Hielo Norte, nosotros como Gobierno estamos interesados en promover el turismo en la región de Aysén, en que nuestros operadores y emprendedores del turismo regional tengan actividades durante esta temporada estival. Es por eso que he convocado a la Mesa Técnica de dinámica de Montaña”, expresó la autoridad.

El objetivo de la reunión es abordar el estado actual del glaciar Exploradores, ubicado en la comuna de Río Ibáñez, con la presentación técnica “Monitoreo y Análisis Espacial del Glaciar Exploradores 2024 – 2025”, a cargo de la Dirección General de Aguas, del MOP y la exposición sobre la continuidad y permisos ecoturísticos para caminata en hielo en el glaciar Exploradores, con énfasis en los aspectos de seguridad, sostenibilidad y normativa vigente, por parte de CONAF.

Los organismos citados a esta actividad incluyen a la Delegación Presidencial de la Provincia General Carrera, la Seremi de Medio Ambiente, Sernatur, CONAF, SAG, Sernageomin, Dirección General de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas, GOPE de Carabineros, PARME de la IV División de Ejército, CIEP y SENAPRED.

Como invitados especiales participarán los representantes de las Seremis de Agricultura, Economía y Obras Públicas, en consideración a las competencias sectoriales y el resguardo de este entorno de alta sensibilidad ambiental y turística.

Asimismo, se informó que se invitó igualmente a operadores turísticos a esta instancia. “Donde hemos invitado a dos dirigentas de estos operadores y emprendedores que realizan turismo en los Campos de Hielo Norte para que conozcan los antecedentes y veamos las alternativas y rutas posibles para que puedan trabajar en esta temporada, pero el centro de nuestra preocupación siempre va a ser la seguridad y sostenibilidad de estas actividades turísticas en Campos de hielo Norte”, mencionó el delegado presidencial.