miércoles 12 noviembre
Coyhaique
Regional
Ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich realiza esta semana visita a la jurisdicción de Coyhaique

Osvaldo
Por Osvaldo

La ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich Ruiz desarrollará entre el 10 y el 14 de noviembre una visita a la región de Aysén con el objetivo de supervisar el funcionamiento jurisdiccional  y administrativo de los tribunales, con el objetivo de fortalecer la gestión judicial y promover la vinculación del Poder Judicial con la comunidad regional.

Durante su recorrido, la ministra visitará los tribunales de Chile Chico, Cochrane, Puerto Aysén, Puerto Cisnes y Coyhaique, sosteniendo reuniones protocolares con magistrados, funcionarios y autoridades locales, además de encuentros de trabajo con el Pleno de Ministros de la Corte de Apelaciones encabezado por su presidente, ministro Pedro Castro Espinoza.

El programa contempla también la revisión de la labor de las unidades jurisdiccionales y administrativas, junto con la detección de buenas prácticas en gestión, atención de usuarios y uso de herramientas tecnológicas que facilitan el acceso a la justicia en zonas apartadas.

