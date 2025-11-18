Subscribe
miércoles 19 noviembre
2.7 C
Coyhaique
Policial
En Pto Aysén PDI detiene a imputado por robo de vehículo motorizado y recupera motocicleta

Osvaldo
Por Osvaldo

El pasado viernes 14 de noviembre, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Aysén, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, detuvieron a un imputado de 44 años por el delito de Robo de Vehículo Motorizado.

Al respecto, el jefe de la BICRIM Aysén, subprefecto Claudio Reyes Reyes, explicó que “a raíz de una denuncia acogida el 9 de noviembre del 2025 en el complejo policial Aysén, mediante la cual se dio cuenta que se había sustraído una motocicleta desde una arteria de esta comuna, los detectives comenzaron a realizar el trabajo de sitio de suceso, empadronamiento y el examen de cámaras del lugar, estableciendo que desconocidos sustrajeron esta motocicleta y la trasladaron por diferentes arterias de la comuna”.

En base al trabajo de análisis criminal, “al realizar el estudio de las cámaras, se pudo advertir la posibilidad de que la motocicleta pudiera estar en un determinado lugar, motivo por el cual se realiza una entrada y registro voluntario del inmueble, encontrando la motocicleta y la persona arrendataria de este lugar admite su responsabilidad en los hechos”, añadió el subprefecto Reyes.

Todos los antecedentes fueron informados al Ministerio Público, cuyo fiscal de turno dispuso que el detenido fuera puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Aysén por su responsabilidad en el delito de Robo de Vehículo Motorizado.

La motocicleta, avaluada en dos millones de pesos, fue recuperada y entregada a su propietario.

Finalmente, el oficial policial destacó que “con este tipo de acciones, la Policía de Investigaciones da tranquilidad a la ciudadanía y hace el llamado a realizar las denuncias respectivas para comenzar todas las indagatorias e investigaciones, a través del análisis y la inteligencia policial, para dar respuesta a estos requerimientos”.

