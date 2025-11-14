Este sábado el afamado cantante español repasará su discografía en el Lucky 7

Un show internacional imperdible contempla para este sábado el casino Dreams de la capital reional. Se trata de Marcos Llunas quien llega a la zona en el marco de la gira que está realizando en Chile de norte a sur. En esta ocasión estará acompañado por la cantante oriunda de Temuco, Lorena Leiva, la doble oficial de Miryam Hernández en Chile, con quien lanzó el feat “Cuando Quieras Donde Quieras” que se encuentra sonando en todas las plataformas digitales y radios del país. Leiva saltó a la fama gracias a su destacada participación en el programa “Yo Soy” del canal Chilevisión, al que le sucedieron otros programas televisivos en Chile y Perú. Sin ir más lejos la cantante a llevado su talento a diversos países de América Latina.

Marcos Llunas, hijo del famoso cantante español Dyango, inició su carrera musical en 1993, año en que Don Francisco lo trajo a la Teletón y en donde su canción “Para Reconquistarte” se robó el cariño del público a nivel nacional. En adelante fue escalando rápidamente en los rankings y en el gusto de la gente con temas como “Completamente Tuyo”, “La De Siempre”, “La Reina De Las Diosas”, “La Dueña De Mis Ojos”, “Eres Mi Debilidad”, “Sin Rencor” y “Vale La Pena”, entre otros.

“Tengo muy buenos recuerdos de Chile en general y de Coyhaique en particular. Una ciudad maravillosa”, señaló el cantante español, quien agregó que “año que he ido, año que la gente va a verme. Hemos batido récords de asistencia y confío que esto seguirá. Sé que la gente va a estar conmigo, el público se reencontrará con un artista al cual quiere y que lo va a dar todo”, expresó Llunas.

La cita con los cantantes es en el escenario del Restobar Lucky 7, ubicado al interior de la sala de juegos del centro de entretención. Al show se accede gratis con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.