En el Liceo Emblemático Josefina Aguirre Montenegro de Coyhaique dieron el vamos al Año Escolar 2026

en el gimnasio del Liceo Emblemático Josefina Aguirre Montenegro de Coyhaique autoridades regionales y comunales junto a la comunidad del plantel dieron el vamos al Año Escolar 2026 que inician más de 21 mil estudiantes, de kínder de 1° Básico a IV Medio.

A la ceremonia asistieron el Delegado Presidencial Regional Jorge Díaz Guzmán, la Seremi de Educación Katherine Miqueles, el representante del Gobernador Regional, Omar Muñoz, el Director Ejecutivo del Slep Aysén Sebastián Gonzalez, representantes de gremios de la educación, entre otros.

Al dar la bienvenida a los presentes el director del liceo anfitrión Claudio Morales expresó: “Nos sentimos honrados por la denominación de Liceo Emblemático de Aysén, una distinción que la asumimos con convicción. porque queremos ser el mejor liceo de la región. Son más de 60 años de historia que han visto pasar a generaciones por nuestro liceo y ello nos motiva para enfrentar con orgullo el futuro”.

Por su parte, el Director del Slep en su intervención hizo un reconocimiento al profesor Robinson Cárdenas de la Escuela Rural de Mallín Grande, quien recientemente falleció y que cumplió 40 años de fructífera labor en esa localidad.

“Robinson Cárdenas falleció en enero y dio su vida por la educación pública, y la educación pública la construyen personas como él. Por ello, reconocemos la labor de los docentes, de los asistentes de la educación que son centrales para el funcionamiento del servicio local de educación pública. Hoy 65 establecimientos públicos en nuestra región han ingresado a clases funcionando con normalidad, no exentos de dificultades pero funcionando gracias al esfuerzo de nuestros funcionarios. Saludamos a nuestros estudiantes que son el motivo de nuestro trabajo y deseamos que tengan un excelente año de clases 2026”.

En su alocución, Katherine Miqueles destacó hitos de la gestión en el ámbito educativo durante el gobierno del Presidente Gabrel Boric.

“Asumimos uno de los desafíos más complejos de nuestra historia reciente: la salida de la pandemia. Pasamos del encierro y las clases virtuales a reencontrarnos en las aulas con enormes brechas de aprendizaje, con crisis de presencialidad y con estudiantes que habían quedado fuera del sistema. Fue un tiempo difícil, pero también fue una invitación a soñar la educación de otra manera. A correr, aunque fuera un poco, el cerco de lo posible”.

“Hace cuatro años recibimos un sistema golpeado. Y también un proceso de instalación de la Nueva Educación Pública aún incipiente: al inicio del gobierno había solo 11 Servicios Locales de Educación Pública en régimen. Hoy, en 2026, contamos con 36 SLEP funcionando plenamente, administrando más de 3.000 establecimientos y atendiendo a más de 600 mil estudiantes en el país. Este no es solo un avance administrativo: es un cambio estructural para construir un sistema centrado en la educación, con foco en la calidad y en la equidad territorial. Gracias al Plan de Reactivación Educativa, hoy podemos hablar con datos, pero también con esperanza”.

“En aprendizajes, el SIMCE 2024 marcó hitos históricos: en 4° básico alcanzamos 278 puntos en Lectura y 264 en Matemática, los puntajes más altos desde que existe evaluación comparable. En 2° medio se registraron dos años consecutivos de mejora, recuperando niveles equivalentes a la prepandemia en Lectura. En asistencia, también avanzamos. En 2025 la asistencia acumulada nacional alcanzó 87,7%, casi cinco puntos más que en 2022. En educación parvularia llegamos a 78,9%, con una recuperación histórica de 16,5 puntos. Cada punto de asistencia no es una cifra: son días de aprendizaje recuperados, son vínculos que se fortalecen”.

“En revinculación escolar, asumimos una convicción profunda: ningún estudiante sobra en nuestro país. En 2024 alcanzamos la tasa de desvinculación más baja desde que existen registros: 1,3%. Más de 18 mil estudiantes volvieron al sistema y cerca de 10 mil adicionales permanecieron en él entre 2023 y 2024”.

“Y junto con ello, una inversión histórica en infraestructura: más de 421 mil millones de pesos entre 2022 y 2025, financiando 1.358 proyectos a lo largo del país. Porque no se aprende bien en espacios indignos. La calidad también se construye con condiciones materiales adecuadas”.

“Hoy iniciamos 2026 con la casa más ordenada, con aprendizajes recuperados, con mayor asistencia, con más estudiantes dentro del sistema y con una Nueva Educación Pública más consolidada. Pero el desafío continúa. La educación pública debe seguir siendo una política de Estado, más allá de cualquier ciclo político, porque es el pilar de una sociedad más justa y más democrática”.

Correspondió al Delegado Presidencial Regional Jorge Díaz Guzmán inaugurar el Año Escolar 2026 señalando que el Gobierno trabajó por la instalación de la Educación Pública en la región, la consolidación de la educación superior estatal y el mejoramiento de la infraestructura educacional y las condiciones de acceso y conectividad de las familias hacia los colegios.

“Hoy un niño y una niña nacida en cualquier localidad de la región de Aysén puede hacer toda su trayectoria educativa, educación parvularia, básica, medio y superior acá en la región sin tener que irse a otra región como ocurría décadas atrás y ello se ha consolidado durante este gobierno”, comentó Jorge Díaz Guzmán.