311 personas se encuentran inhabilitadas para trabajar con menores de edad en la región de Aysén

Con el inicio del año escolar, el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro hizo un llamado a los padres y apoderados a consultar el Registro de Inhabilidades para trabajar con menores de edad, antes de contratar servicios para sus hijos e hijas como transporte escolar, clases particulares, cuidadores, por nombrar algunos.

Según datos del Registro Civil, al 31 de enero de este año, en el Registro de Inhabilidades hay 20 mil 114 personas a nivel nacional, de las cuales 311 pertenecen a la región de Aysén.

Al respecto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro señaló que “es importante reforzar las medidas de prevención y cuidados que pueden tener los padres, las madres , los apoderados al momento de contratar personas que se quedan con sus hijos o que hagan labores de transporte escolar, para eso recordar que existe un registro de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad producto de condenas judiciales, este registro de carácter público debe ingresar a la página del Registro Civil y con el rut puede revisar si tiene o no tiene inhabilidades para trabajar con menores de edad, a esta fecha hay 311 personas en dicho registro, por lo tanto es importante que los padres, madres, apoderados puedan verificar a quienes contratan para distintos servicios ya sea de cuidado o de transporte escolar para prevenir que se contrate a una persona que no pueda trabajar con menores de edad por tener alguna condena judicial que lo incorporó a este registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad”.

Finalmente, mencionar que este registro desde sus inicios en el año 2012, ha recibido más de 19 millones de consultas por parte de la ciudadanía, transformándose en una herramienta gratuita de enorme utilidad para los padres y madres que deben escoger a las personas que se vinculan con el cuidado de sus hijos o hijas.