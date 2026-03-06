CChC Coyhaique espera que nuevo gobierno levante temas prioritarios para retomar el crecimiento de Aysén

Expectativa en torno a lo que será la gestión del nuevo gobierno en la región de Aysén, es lo que manifiestan desde la Cámara Chilena de la Construcción, sede Coyhaique, de cara al cambio de administración que se producirá el próximo 11 de marzo.

Desde el gremio de los constructores, manifiestan esperar que las nuevas autoridades tomen los temas que quedaron pendientes de la administración saliente, entre ellos, la pavimentación de la Carretera Austral.

“La prioridad es avanzar año tras año en la pavimentación de tramos definidos para no detener el progreso”, indicó Pablo Carrasco, presidente de la CChC Coyhaique, agregando que “Debemos avanzar en la Ruta 7 y el proyecto ‘Chile por Chile’. Aunque la administración anterior insistió en el carácter bimodal de la ruta, creemos que eso debe ser transitorio. Tal como Chiloé concretó su puente, Aysén debe lograr una conexión física permanente con el resto del país”.

En esta misma materia, desde la CChC instan a las nuevas autoridades a dar prioridad a las pymes del sector construcción en el mejoramiento de caminos, esto, por sobre la administración directa que se ejecuta a través de Vialidad.

Tampoco puede quedar fuera de los requerimientos del gremio, la necesidad de que el Minvu retome sus labores en materia de urbanismo, por ejemplo, sacando adelante proyectos como la circunvalación oriente poniente, además de retomar una política de subsidios térmicos que apoye el proceso de descontaminación.

Inversión y desarrollo

El crecimiento económico de Aysén va de la mano del desarrollo de infraestructura habilitante, pública y privada, y clave para ver avances concretos en esta materia es avanzar en la aplicación total de la Ley de Permisos Sectoriales, que solo ha emitido decreto para ser aplicada en 7 de los 37 servicios públicos que están contemplados en este cuerpo legal.

A juicio del gremio de los constructores, “adaptar los permisos que entrega el Estado a las diversas realidades regionales, debiese ser el centro de la aplicación de esta normativa”, puntualiza Carrasco.

Revisar las leyes de excepción o de incentivo a la inversión que están vigentes en la región, para que cumplan el objetivo para el cual fueron creadas, es otra de las urgencias detectadas por el gremio, así como sacar adelante el proyecto de Zona Franca, con un componente de servicios e I+D (Investigación y Desarrollo), para los cual desde la CChC consideran relevante, contar con un seremi de Hacienda con asiento permanente en la región.

“Esperamos un seremi de Hacienda, una persona con la que podamos ver las leyes de excepción. Hay un montón de temas a tratar y en esto también hay que fomentar el uso de los instrumentos que tenemos, extenderlos aún más”, indica Pablo Carrasco, desde la CChC.

Finalmente, el gremio instó a las nuevas autoridades a utilizar herramientas legales vigentes como la Ley de Concesiones. Según la Cámara, el uso estratégico de este mecanismo permitiría cerrar brechas de infraestructura, atraer mayor inversión y responder con eficacia a las necesidades de desarrollo de Aysén.