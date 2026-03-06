Aysén lidera asignación nacional del DFL15 y apoyará a 158 pymes con inversión privada superior a $ 7 mil millones

Un total de 158 pequeñas y medianas empresas de la Región de Aysén recibirán bonificaciones a la inversión productiva en el marco del programa DFL15, luego de que el Ministerio de Hacienda publicara el decreto que oficializa la distribución nacional de los recursos del Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas para el año 2026.

El director de Corfo Aysén, Humberto Marín Leiva, destacó que el Decreto Exento N°38 establece que la región contará con $1.276 millones en bonificaciones, posicionándose como el territorio con la mayor asignación de recursos del país dentro de este instrumento. Según explicó, a nivel nacional el fondo considera $3.879 millones, destinados a impulsar inversiones productivas en las regiones extremas y en las provincias de Chiloé y Palena.

“Esto significa que Aysén se convierte por lejos en el territorio con la mayor asignación de recursos del país dentro de este instrumento, lo que refleja la confianza en el trabajo que se ha venido realizando en la región y el creciente interés de las pymes por desarrollar nuevas inversiones productivas”, señaló.

El DFL15 es un incentivo económico que permite bonificar hasta el 20% de las inversiones o reinversiones productivas realizadas por pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico en zonas extremas y reducir las brechas territoriales que enfrentan las empresas en regiones alejadas de los principales centros productivos.

En el proceso correspondiente a 2026, el instrumento registró 288 postulaciones en la Región de Aysén, de las cuales 231 fueron declaradas admisibles. Finalmente, 158 pymes y emprendimientos fueron seleccionados para recibir la bonificación, lo que permitirá concretar iniciativas en distintos sectores productivos del territorio.

La demanda de bonificación alcanzó $1.980 millones, cifra superior a los recursos disponibles, lo que evidencia el dinamismo del ecosistema empresarial regional y el interés de las pymes por desarrollar nuevas iniciativas productivas.

En términos económicos, los proyectos postulados representan cerca de $7.100 millones en inversión privada asociada, confirmando el efecto multiplicador que genera este incentivo público en la economía regional.

Los proyectos seleccionados abarcan distintos sectores productivos relevantes para la región. En turismo y transporte destacan iniciativas destinadas a fortalecer servicios de traslado de pasajeros y navegación. En el ámbito agroindustrial y ganadero se impulsarán inversiones en mejoramiento genético, adquisición de maquinaria agrícola y optimización de sistemas de riego. Asimismo, en infraestructura y construcción se apoyará la compra de maquinaria especializada, como camiones hormigoneros y retroexcavadoras, lo que permitirá fortalecer la capacidad operativa de empresas regionales.

El director de Corfo Aysén, Humberto Marín Leiva, destacó el impacto que tiene el DFL15 para fortalecer la inversión de las pymes en el territorio. Según explicó, este instrumento permite impulsar nuevas inversiones y facilitar que pequeñas y medianas empresas concreten proyectos que mejoran su productividad, generan empleo y aportan al desarrollo económico local.

“El DFL15 es una herramienta muy relevante para impulsar nuevas inversiones en la región y apoyar a las pymes que quieren seguir creciendo”, señaló. Asimismo, destacó que el alto número de postulaciones refleja el interés de las empresas por invertir y desarrollar nuevas iniciativas productivas en el territorio.

“Este instrumento forma parte de una política pública orientada a promover la equidad territorial y fortalecer el desarrollo económico en zonas extremas, donde las condiciones geográficas suelen implicar mayores costos para la inversión productiva”, agregó.

Con la publicación del decreto que distribuye los recursos a nivel nacional, el proceso continuará con la formalización de los proyectos beneficiados, permitiendo que nuevas inversiones comiencen a materializarse en distintos sectores productivos de la región durante los próximos meses.