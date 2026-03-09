Banda Instrumental de la IV División de Ejército se presentó ante un gran marco de público en la Plaza de Armas de Coyhaique

Con un variado repertorio musical y ante un entusiasta marco de público, la Banda Instrumental de la IV División de Ejército realizó una presentación el sábado pasado en la Plaza de Armas de Coyhaique, ofreciendo un momento de encuentro cultural y recreativo para la comunidad.

Durante la jornada, los músicos interpretaron distintas piezas musicales que incluyeron marchas tradicionales, música popular y reconocidas melodías, las que fueron ampliamente valoradas por los asistentes que se congregaron en el principal paseo público de la capital regional.

La actividad permitió fortalecer el vínculo entre el Ejército de Chile y la comunidad de la Región de Aysén, generando un espacio de cercanía donde familias, jóvenes y visitantes pudieron disfrutar de una presentación artística de alto nivel.

La Banda Instrumental de la IV División de Ejército continúa desarrollando este tipo de presentaciones abiertas a la comunidad, contribuyendo al acceso a la cultura y reafirmando su compromiso con la ciudadanía.