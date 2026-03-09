Lago Verde se suma por primera vez a la iniciativa “Saca tu Permiso Rural” 2026

La iniciativa “Saca tu Permiso Rural” (STPR) inicia su versión 2026 incorporando a 16 municipalidades de la Patagonia Chilena, consolidándose como una estrategia concreta para fomentar la equidad territorial y la descentralización fiscal. A través de esta plataforma, contribuyentes de distintas comunas del país pueden pagar su permiso de circulación en comunas rurales de la Patagonia, fortaleciendo directamente las finanzas municipales de territorios históricamente rezagados.

La iniciativa es liderada por la empresa social Balloon Latam y, gracias al apoyo de la Estrategia de Comunidades Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia Chilena, amplía su alcance territorial en esta nueva versión, beneficiando a comunas que enfrentan altos niveles de dependencia del Fondo Común Municipal (FCM).

“Saca tu Permiso Rural” (www.sacatupermisorural.cl) no es solo una plataforma digital que facilita el pago del permiso de circulación, sino una estrategia consciente de innovación social orientada a la redistribución de recursos, pensada para fortalecer las arcas municipales y generar impactos sociales, culturales y ambientales en comunas con menor acceso a herramientas tributarias propias.

En sus cinco versiones anteriores, la iniciativa ha alcanzado cifras históricas para los municipios de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, generando un beneficio directo acumulado cercano a los $700 millones, correspondiente al 37,5% del total recaudado, evidenciando un crecimiento sostenido.

Solo en la Región de Aysén, los municipios participantes obtuvieron beneficios directos por $143.099.863 millones en la versión 2025. Para este 2026, participan las municipalidades de Cisnes, Guaitecas, Chile Chico, Río Ibáñez, Tortel, Cochrane, O’Higgins y, por primera vez, Lago Verde.

Claudia Valdés, alcaldesa de la comuna de Lago Verde, señaló: “Esta es una invitación a tomar decisiones que tienen un impacto directo en las comunas más apartadas del país. Lago Verde es una comuna rural de la Región de Aysén, conformada por las localidades de Lago Verde, Villa La Tapera y Villa Amengual, esta última ubicada en la Carretera Austral, eje clave de conectividad para la Patagonia.

Para las comunas rurales, la distribución de los recursos es fundamental y cuando se elige sacar el permiso de circulación en alguna de ellas se está aportando directamente al desarrollo local, al mejoramiento de caminos, al fortalecimiento de los servicios comunitarios y a nuevas inversiones que permiten avanzar en calidad de vida para nuestras vecinas y vecinos”.

Desde Balloon Latam, su fundador y director ejecutivo, Sebastián Salinas, explicó que: “En 2025, más de 5.100 permisos renovados en 20 comunas rurales generaron $1.241 millones. Esta redistribución permitió, por ejemplo, que Tortel entregara bonos de invierno y alimentos, que Hualaihué abasteciera de agua y gas a familias vulnerables, y que Timaukel impulsara proyectos de reciclaje y turismo sostenible. La fuerza de Saca Tu Permiso Rural está en su simplicidad digital: un trámite obligatorio que, al elegir un municipio rural, transforma el pago en inversión social, cultural y ambiental”.

Finalmente, Germaynee Vela-Ruiz, coordinadora de la Estrategia de Comunidades Portal, señaló: “Invitamos a personas de diversas regiones del país a sumarse a esta nueva versión de Saca Tu Permiso Rural y beneficiar a una de las 16 comunas de la Patagonia Chilena que forman parte de esta iniciativa. Estos municipios enfrentan importantes desafíos de bienestar humano y conservación en un territorio que concentra más del 85% de la superficie terrestre protegida de Chile, por lo que esta iniciativa representa un beneficio concreto para avanzar hacia una mayor equidad en la distribución de recursos”.