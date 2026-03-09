INIA pone en marcha  Banco de Recursos Zoogenéticos de Chile en Aysén

Un nuevo paso para el desarrollo ganadero de la Región de Aysén dio el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) con la puesta en marcha del Banco de Recursos Zoogenéticos de Chile, en el Centro Regional de Investigación INIA Tamel Aike. La iniciativa busca resguardar, clasificar y gestionar material genético animal, fortaleciendo las capacidades regionales para el mejoramiento genético de bovinos, ovinos y caprinos adaptados a las condiciones de la Patagonia.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza, junto al delegado presidencial regional, Jorge Díaz; el seremi de Agricultura, Eugenio Ruiz; y la directora regional de INIA Tamel Aike, Camila Reyes. También participaron la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Gabriela Olivares; directores regionales y profesionales de los servicios del Agro, representantes del Gobierno Regional de Aysén, productores ganaderos y representantes del mundo académico.

Durante la visita, las autoridades recorrieron las instalaciones, que cuenta con infraestructura y equipamiento para el almacenamiento de semen, embriones y ADN, además de capacidades técnicas para desarrollar métodos de inseminación artificial y transferencia embrionaria.

El subsecretario de Agricultura valoró el carácter estratégico de esta iniciativa para el desarrollo ganadero de la región y el país y destacó el trabajo interinstitucional que permitió concretar esta infraestructura en la Región de Aysén.“Quiero destacar el trabajo colaborativo entre instituciones, el rol del Gobierno Regional y su Consejo, y el trabajo conjunto del Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Agricultura y el INIA para concretar esta iniciativa en la región”, señaló.

Por su parte, la directora de INIA Tamel Aike, Camila Reyes, subrayó que esta infraestructura permitirá resguardar el patrimonio genético que forma parte de la identidad productiva de la región.

“Vamos a poder preservar material genético de alto valor y adaptado a los territorios. Este tipo de infraestructura actualmente no existe a nivel regional. Por lo tanto, esta es una línea estratégica que INIA busca fortalecer, mantener y poder resguardar así el patrimonio genético para el futuro“ sostuvo.

El Banco de Recursos Zoogenéticos permitirá conservar material genético —como semen y embriones— y poner, progresivamente, estas capacidades al servicio de los productores, facilitando el acceso a herramientas reproductivas que contribuyan al mejoramiento genético de los rebaños, así como también promoviendo la formación de capacidades en biotecnologías reproductivas para productores y equipos técnicos.

La seremi de Ciencia en la Región de Aysén, Gabriela Olivares, destacó que, gracias a un convenio entre el Ministerio de Ciencia e INIA, fue posible instalar un laboratorio de reproducción animal, infraestructura clave para avanzar en la creación del Banco de Recursos Zoogenéticos. «El Ministerio de Ciencia impulsa la investigación y la producción científica y tecnológica en línea con los ejes estratégicos que el país y los territorios se han dotado. Uno de estos es la seguridad y soberanía alimentaria, junto al desarrollo productivo en contextos complejos como el cambio climático, por lo que estamos aprovechando una oportunidad para instalar capacidades permanentes de investigación y transferencia tecnológica», señaló.

Desde el mundo productivo, Juan Andrés Galilea, de la Estancia El Zorro de Coyhaique, valoró el trabajo que ha desarrollado INIA en esta materia.

“Es importante trabajar en este tema, ir incorporando genética que se adapte a este clima y a esta geografía. Por eso es relevante todo lo que se pueda hacer en torno a este proyecto”, afirmó.

Proyección y continuidad

La puesta en marcha y proyección del Banco de Recursos Zoogenéticos es liderada por el equipo de investigadores de INIA Tamel Aike, conformado por la veterinaria Marilyn Tapia y el investigador Andrés Carvajal, quienes estarán a cargo del desarrollo de capacidades, protocolos y transferencia tecnológica hacia el sector ganadero regional.

El Banco de Recursos Zoogenéticos se proyecta como una unidad con impacto directo en la ganadería regional. En esta segunda etapa se buscará apalancar recursos que permitan incrementar la disponibilidad y uso efectivo de material genético animal adaptado localmente por parte de productores pecuarios de la Región de Aysén, mediante la provisión de servicios regionales de colecta, criopreservación, gestión e introducción estratégica de germoplasma, con el fin de mejorar la gestión genética de sus planteles y fortalecer su resiliencia productiva frente a condiciones edafoclimáticas y sanitarias adversas, así como demandas productivas cambiantes.