Cochrane celebrará su 72° aniversario con jineteadas nocturnas, música y tradiciones en el parque costumbrista

En el marco de las celebraciones del 72° aniversario de la comuna de Cochrane, este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo se desarrollará un amplio programa de actividades en el Parque Costumbrista, destacando la realización del XVII Festival Nocturno de Jineteadas “Coraje y Amistad 2026”, uno de los eventos más esperados dentro del calendario aniversario de la comuna.

Una de las principales novedades de esta versión será la realización de las jineteadas en horario nocturno, gracias a la instalación de nueva iluminación en el campo de jineteadas, lo que permitirá disfrutar esta tradicional actividad en un ambiente renovado y con mejores condiciones para el público.

El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa Georgia, señaló que estas actividades forman parte de una programación preparada especialmente para celebrar un nuevo aniversario de la comuna junto a la comunidad y quienes visitan el territorio durante estos días: “Cochrane está próximo a cumplir 72 años de vida, y en ese marco tendremos un intenso programa de actividades los días 13, 14 y 15 de marzo. Este año la gran novedad es que las jineteadas se realizarán en horario nocturno, para lo cual hemos estado trabajando en la instalación de nueva iluminación en el campo de jineteadas del Parque Costumbrista, lo que permitirá desarrollar este espectáculo de una forma distinta y muy atractiva para el público”, indicó la autoridad comunal.

Durante las tres jornadas se espera la participación de tropillas y jinetes provenientes de distintos puntos de la región de Aysén, de otras regiones del país y también de países de Sudamérica, quienes formarán parte de las distintas categorías y desafíos programados. La competencia contempla además 6 millones de pesos en premios.

Este evento es organizado por la Ilustre Municipalidad de Cochrane, financiado a través del programa “Transferencia para el Desarrollo del Turismo y Fomento Productivo de la Comuna de Cochrane” del Gobierno Regional de Aysén, y cuenta con la colaboración de la Agrupación Gaucha Los Refalosos del Baker.

El presidente de la Agrupación Gaucha Los Refalosos del Baker, José Maldonado Rivera, explicó que la programación contempla distintas categorías durante el fin de semana: “Este viernes comenzaremos con la categoría grupa surera, el día sábado se desarrollará la categoría bastos con encimera, para finalizar el domingo con las finales de cada categoría, además del desafío de las cuatro banderas, el broche de veteranos y algunas montas especiales que siempre surgen durante la jornada”, indicó.

Por su parte, el encargado de Cultura de la Municipalidad de Cochrane, Edgar Osses Cruces, informó que las jornadas contarán con la presencia de destacados exponentes del canto y relato tradicional que acompañarán cada una de las montas: “Este viernes, sábado y domingo viviremos una nueva versión de nuestras jineteadas nocturnas, donde estarán presentes los payadores Carlos Marchesini e Iván Huenchumán, junto a los relatores Jorge Contreras y Lucho Pagliero, además del reconocido Octavio Utreras en primera guitarra”, indicó.

Las actividades comenzarán el viernes 13 de marzo con inscripciones y sorteo de la categoría Grupa Surera a las 17:00 horas, dando inicio a las montas en el campo de jineteadas del Parque Costumbrista.

El sábado 14 de marzo la jornada continuará con el almuerzo de jinetes a las 13:00 horas, para posteriormente realizar inscripciones y sorteo de la categoría Bastos con Encimera a las 17:00 horas, iniciando la competencia.

En tanto, el domingo 15 de marzo, desde las 15:00 horas, se desarrollarán las finales de las categorías, el Desafío de Veteranos y el Desafío Internacional de las 4 Banderas, donde participarán jinetes de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, finalizando la jornada con la premiación en el escenario principal.

En el mismo marco de estas celebraciones, también se desarrollarán tres días de música en el escenario principal del Parque Costumbrista con el Show Aniversario. El viernes 13 de marzo se presentarán Regino Márquez, Los Pincheira del Sur y el Grupo Combo Sureño; el sábado 14 de marzo, Heliberto Maldonado, La Descendencia Chilena y el grupo Disparo; y el domingo 15 de marzo, desde las 21:00 horas, cerrarán la jornada Los 4 Ases de la Cumbia y el Grupo Energía X.