Rotary Club Trapananda Puerto Aysén inaugura su primer proyecto de servicio con donación de materiales educativos al Colegio Sinaí

El Rotary Club Trapananda Puerto Aysén llevó a cabo su Primer Proyecto de Servicio, marcando un hito en el inicio de sus actividades oficiales en la comuna. La iniciativa consistió en la entrega de libros y material didáctico destinado a los niveles de pre-básica del Colegio Sinaí.

La actividad contó con la participación de la presidenta de la organización, Alejandra Pérez Gallegos, junto a un grupo de socias del club, quienes hicieron entrega de los materiales pedagógicos en una significativa jornada compartida con directivos, docentes, asistentes de la educación y estudiantes del establecimiento.

Durante la ceremonia, la presidenta Alejandra Pérez Gallegos destacó el compromiso de la institución con la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones: «Para Rotary, la educación es una de las herramientas más poderosas para construir un futuro mejor.

La donación busca fortalecer los procesos educativos en la primera infancia, reconociendo la importancia de sentar bases sólidas en los niveles iniciales de formación. «Sembrar hoy es cosechar un mañana lleno de posibilidades», enfatizó la presidenta del Club.

Con esta primera acción de servicio, el Rotary Club Trapananda Puerto Aysén da inicio formal a su presencia en la comuna, proyectando nuevas iniciativas orientadas al desarrollo social y educativo de la comunidad.