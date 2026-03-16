Delegada Presidencial Regional presenta a los nuevos delegados presidenciales provinciales

En una ceremonia desarrollada en las oficinas de la Delegación Presidencial de Aysén durante la mañana del lunes 16, la delegada presidencial regional Luz María Vicuña presentó al nuevo delegado de dicha provincia, Eligio Montecinos y confirmó el nombramiento de los representantes de Gobierno para las provincias General Carrera y Capitán Prat, Jorge Abello y Roberto Recabal, respectivamente.

“Hoy día la noticia es que ya avanzamos con los delegados provinciales y asimismo vamos a ir avanzando con los demás cargos del Gobierno”, mencionó la delegada regional al iniciar la ceremonia que contó con la presencia de autoridades locales como el alcalde la comuna Luis Martínez, además de concejales, representantes del Gobierno Regional, consejeros regionales y dirigentes sociales.

La representante presidencial afirmó que el nuevo delegado provincial de Aysén cuenta con una amplia experiencia y con la confianza del presidente de la República para abordar los desafíos del territorio.

“Muy contenta de dar la noticia de nuestro presidente José Antonio Kast de que ha sido a don Eligio Montecinos a quien ha depositado su confianza para dirigir el Gobierno Interior en la provincia de Aysén, la que don Eligio conoce, así como conoce bien el trabajo del Gobierno Regional, las municipalidades y el de los servicios públicos que deberá coordinar para que los desarrollo de los ayseninos sea posible y llegue a todos”, señaló la delegada regional.

Por su parte el nuevo delegado provincial afirmó que tiene claras las prioridades de su gestión. “Primero el puente, porque es un tema transversal, social, productivo, que aflige a la comunidad aysenina. Y es la región la que está con este problema. Por lo tanto, vamos a hablar con quien haya que hablar, porque este es un tema de gestión. Aquí no se va a quedar dormido ningún documento porque voy a estar como delegado encima del tema técnico y vamos a tener el apoyo de la delegada”, enfatizó el representante provincial.

Asimismo, la representante regional del Ejecutivo, Luz María Vicuña confirmó que en la provincia General Carrera asume como delegado Jorge Abello y en el territorio de Capitán Prat hace lo propio Roberto Recabal.

“Fue muchos años, tres períodos consecutivos consejero regional y conoce muy bien las necesidades de la provincia. Es muy de terreno”, señaló la delegada en referencia al delegado Jorge Abello, agregando que su conocimiento en los temas de conectividad, serán fundamentales para abordar el trabajo intersectorial con relación al transporte en el lago General Carrera, mientras que destacó que Roberto Recabal conoce ampliamente el territorio de Capitán Prat y cuenta con la experiencia y el conocimiento detallado de las necesidades de su comunidad.