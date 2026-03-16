Expo Cultural puso en valor las tradiciones del mar en la comuna de Guaitecas

Una jornada marcada por la identidad marítima y la participación de emprendedoras locales se vivió en la explanada del muelle de la Federación de Pescadores Artesanales de Guaitecas (FEPAG), lugar donde se desarrolló la Expo Cultural Guaitecas con Regata y la feria gastronómica “Qué le hace el agua al Pescao”. La actividad fue impulsada por la Municipalidad de Guaitecas, el Gobierno Regional de Aysén y la Agrupación de Emprendedores “Conectados por Guaitecas”.

Durante la jornada, vecinos y visitantes pudieron conocer distintas expresiones ligadas a las tradiciones del archipiélago, con una muestra de chalupas y veleros, además de demostraciones de corte de velas y nudos marineros. Estas actividades permitieron rescatar conocimientos asociados a la navegación y a la cultura marítima que históricamente ha caracterizado a la comuna.

En la instancia también participaron emprendedoras locales, quienes ofrecieron una muestra gastronómica basada en productos del mar y artesanía local, generando un espacio de encuentro que combinó tradición y cultura.

El alcalde de Guaitecas, Bans Puinao, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la identidad del territorio y relevar el vínculo histórico de la comunidad con el mar.

“Queremos agradecer enormemente el financiamiento del Gobierno Regional en este programa de fomento productivo donde estamos rescatando nuestras tradiciones y costumbres y replicando lo que ocurría años atrás, cuando el traslado a vela era parte de la vida en la comunidad de Guaitecas”, señaló el edil, agregando que “este va a ser el primer año para posteriormente ir avanzando en otros años mostrando este tipo de actividad”.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la muestra de regata a vela, protagonizada por los vecinos Daniel Villacen y Octavio Chiguay, quienes compartieron con los asistentes su experiencia en esta práctica de navegación presente en el archipiélago.

“A los jóvenes decirle que ojalá participen en esto para que no pierda con los años, porque vamos quedando pocos los que hacemos esto”, expresó Villacen. Por su parte, Octavio Chiguay comentó que “estoy feliz de haber participado porque esto es una tradición cultural nuestra”.

La Expo Cultural Guaitecas permitió relevar oficios, saberes y prácticas vinculadas al mar, reafirmando el valor del patrimonio cultural marítimo y el rol de la comunidad en su preservación y proyección hacia las nuevas generaciones.

La actividad se enmarca en el programa “Transferencia de Diversificación Productiva para la comuna de Guaitecas”, iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo Regional (CORE) y ejecutada por la Municipalidad de Guaitecas, que busca promover nuevas oportunidades de desarrollo productivo y fortalecer iniciativas locales ligadas a la identidad y tradiciones del territorio.