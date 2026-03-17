Treinta y siete detenidos en operativo masivo realizado por la PDI y Carabineros en Aysén

A raíz de un operativo masivo realizado a nivel nacional los días 12, 13 y 14 de marzo, de manera conjunta entre la PDI y Carabineros de Chile, el Presidente de la República José Antonio Kast dio a conocer los resultados que, según sus declaraciones, habrían permitido detener alrededor de 3.000 personas, “hemos recibido un reporte muy acabado y detallado de lo que realizaron nuestras policías durante tres días, que permitió detener a cerca de 2.905 personas que estaban con órdenes pendientes de detención, prófugos de la justicia, y que pensaban que el Estado los había olvidado. No los hemos olvidado”, expresó la máxima autoridad del país. A nivel local, en la Región de Aysén, ambas policías lograron la detención de 37 personas.

La delegada presidencial regional Luz María Vicuña calificó como “exitoso” el trabajo realizado por Carabineros y la Policía de Investigaciones, señalando que “con un trabajo muy coordinado lograron un importante número de detención de 37 personas”, agregando que, “este operativo que se realizó en la Región de Aysén, tuvo también una actividad el sábado temprano al realizarse una fiscalización importante a lugares de expendio de alcohol y también a situaciones de inmigración irregular”.

Sobre el trabajo realizado por Carabineros, el subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Carabineros Aysén, teniente coronel Hugo Garcés Quintana, comentó que “destacamos entre los detenidos prófugos de la justicia, entre ellos un adulto que estaba con una orden vigente por abuso a menor de 14 años, el cual quedó en prisión preventiva gracias al control y fiscalización realizado por Carabineros en las distintas partes de la región, operativo conjunto que se desarrolló en las comunas de Coyhaique, Aysén, Cochrane y Chile Chico”. Además, indicó que “este es un trabajo que se va a seguir realizando de manera coordinada y mancomunada para poder mejorar la seguridad en la región. Se cursaron tres infracciones a la ley de alcoholes. Hubo más de 750 controles tanto de identidad como vehiculares y que permitió la detención de alguno de los prófugos de la justicia”.

Finalmente, desde la PDI Aysén, el subprefecto Juan Pardo García, jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, destacó que los detectives y agentes policiales además de las 26 personas detenidas por diversos delitos, como microtráfico, lesiones y pensión de alimentos, se enfocaron en labores de fiscalización de extranjeros, “se controlaron 70 personas, una de ellas mantenía un decreto de expulsión vigente, por lo que se hizo la notificación administrativa correspondiente para que posteriormente sea expulsado del país”.

Adicionalmente, el jefe provincial de la PDI enfatizó que “esto es un trabajo en conjunto, directamente relacionado con la estrategia que estamos realizando junto a Carabinero de Chile, y al análisis y el cruce de información con el fin de dar estos resultados que son excelentes para nosotros. Vamos a seguir realizando este tipo de trabajo, no tan solo en Coyhaique y Aysén, sino que expandiéndolo a las otras comunas de la región”, puntualizó el subprefecto Pardo.