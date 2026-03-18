Coyhaique será sede del Congreso Internacional IUFRO 2026 sobre bosques y cambio global

Durante siete días, Coyhaique se convertirá en el centro mundial del debate científico sobre el futuro de los bosques, con la Conferencia de la División 8 “Forest Environment” de IUFRO, titulada “Los bosques como centros de biodiversidad y servicios ecosistémicos en el Antropoceno”. El programa, que convocará a más de 280 participantes regionales, nacionales e internacionales, incluye cursos, talleres, simposios y salidas a terreno que integrarán ciencia, gestión pública y actores productivos.

Organizado por IUFRO División 8 y el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), con el apoyo del Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, el encuentro contempla un precongreso entre el 21 y el 23 de marzo en la sede del campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile, para luego continuar con las jornadas oficiales, del 24 al 27 de marzo, en el Centro Cultural de Coyhaique.

A nivel científico, destacan entre los conferencistas principales Jan Bannister, del Instituto Forestal de Chile), quien abordará temas relacionados con la restauración ecológica; René Zamora Cristales, de la Oregon State University, EEUU, con énfasis en recursos y planificación forestal, economía y políticas, restauración y mercados de carbono; y Maria Santos, de la Universidad de Zúrich, Suiza, quien tratará aspectos vinculados a sistemas socioecológicos, cambio global y biodiversidad, así como herramientas de observación de la Tierra, incluyendo espectroscopía y sistemas de información geográfica.

También expondrá Alice C. Hughes, de la Universidad de Melbourne, Australia; y Petteri Vihervaara, del Instituto Finlandés de Medio Ambiente – SYKE, Finlandia, abordando temas relacionados con el monitoreo de biodiversidad, conservación y restauración, así como gobernanza y ecología política.

PRECONGRESO Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA

El Antropoceno, propuesta del químico suizo Paul Crutzen en el año 2000, que refiere a una nueva época geológica posterior al Holoceno, y que inicia a mediados de siglo pasado, se caracteriza por el impacto global significativo y duradero de las actividades humanas sobre el ecosistema terrestre, la atmósfera y la biodiversidad.

Por ello, la relevancia que ve la organización de IUFRO División 8 en este espacio es que permite que la ciencia de frontera aborde los desafíos globales, con cinco conferencistas magistrales confirmados, 16 simposios, 6 sesiones abiertas y una sesión de pósters, además de cinco cursos dictados por investigadores y docentes de primer nivel, poniendo foco en temas como; biodiversidad, suelos, dinámica del paisaje, carbono, incendios forestales, especies invasoras, restauración y uso productivo de los bosques, con un énfasis transversal en la transferencia del conocimiento hacia políticas públicas y prácticas sostenibles.

Además, el precongreso ofrecerá cursos y talleres avanzados, y luego un programa con cuatro salidas a terreno en la Región de Aysén para conocer las experiencias locales, y el trabajo conjunto apoyado por instituciones, como ANID, la U. Austral de Chile, U. de Aysén, Conaf, Infor, INIA Tamel Aike, Fundación Reforestemos, FSC Chile (Forest Stewardship Council), Transforma Cambio Climático (CORFO), CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones), INRAE, TESTIS, el Centro de Investigação de Montanha (CIMO) y la International Forestry Students’ Association (IFSA), junto a otras organizaciones productivas, de restauración y manejo sostenible.

Todo lo anterior en un contexto estratégico que fortalece el diálogo entre ciencia, gestión pública y sector productivo, donde la realización del Congreso IUFRO 2026 impulsa lo científico y territorial, consolidando redes internacionales y abriendo oportunidades de colaboración, que visibilizan las experiencias desarrolladas en la Región de Aysén; pero también impactando en la hotelería, gastronomía y servicios locales, posicionando a Coyhaique y la Patagonia chilena en un destino científico y académico de nivel internacional.