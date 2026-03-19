27 establecimientos públicos de la región Aysén obtienen distinción de Excelencia Académica

El Servicio Local de Educación Pública de Aysén destacó a 27 establecimientos educacionales del territorio que obtuvieron la distinción de Excelencia Académica para el período 2026-2027, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación a través del Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED).

Este proceso evalúa de manera integral a los establecimientos, considerando resultados académicos, calidad de la gestión educativa y el compromiso con la mejora continua, así como también aspectos vinculados a la equidad y la participación de las comunidades escolares.

Entre los establecimientos reconocidos se encuentran las escuelas Pedro Quintana Mansilla, Amanda Labarca, Repollal, Villa La Tapera, Villa Amengual, Baquedano, Arroyo El Gato, Río Blanco, España, Pedro Aguirre Cerda, Comandante Luis Bravo Bravo, Despertar, Litoral Austral, Aysén, Almirante Simpson, Poetisa Gabriela Mistral, Carlos Condell, Aonikenk, Gabriela Mistral, Carretera Austral, Tulio Burgos Rivera y Libertador Bernardo O’Higgins, además de los liceos Bicentenarios Luisa Rabanal Palma, Austral Lord Cochrane, Rural Cerro Castillo, Arturo Prat Chacón y Altos del Mackay.

La distinción busca promover y fortalecer la calidad de la educación en establecimientos de enseñanza básica, media y especial que evidencian altos estándares de desempeño integral.

El director ejecutivo (s) del SLEP Aysén, Gonzalo Torrejón Díaz, valoró este logro señalando que “este reconocimiento viene a ratificar que la dedicación de nuestras comunidades educativas rinde frutos y esto es muestra de aquello. Trabajar por mejorar la educación pública en la Patagonia no es una frase, es un compromiso que tiene cada funcionario y funcionaria que día a día hace su mejor esfuerzo para contribuir con una educación pública de calidad. Desde el servicio local valoramos este gran logro de cada uno de los 27 establecimientos que hoy destacan con esta excelencia, que se traduce en un trabajo centrado en los aprendizajes profundos y el desarrollo de las capacidades de cada uno de los y las estudiantes de la educación pública”.

En esta misma línea, Valko Durán Ivanoff, director del Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma de Chile Chico señaló “fue una importante noticia para nuestro establecimiento, estamos muy contentos y satisfechos con nuestro trabajo que ha dado frutos de manera sostenida ya que desde el 2018 que llevamos obteniendo la excelencia académica y para la comunidad de Chile Chico es un logro importante también y una oportunidad para poder contar con un establecimiento de excelencia, lo que nos permite ir mejorando la educación en nuestro territorio en beneficio de nuestros estudiantes”.

Desde los establecimientos, la directora de la Escuela Baquedano Paula Sánchez Ascencio destacó que este reconocimiento valida el trabajo pedagógico desarrollado por su comunidad educativa, reconocimiento que el establecimiento vuelve a recibir después de 20 años. “Cuando supimos que nos habían otorgado la excelencia académica vi mucha emoción en los ojos de nuestros funcionarios, lo que indica que como familia Baquedano estamos unidos en fortalecer el aprendizaje significativo desde los primeros años. Nuestro establecimiento, próximo a cumplir su 60 aniversario, tiene una tradición familiar que nos ha permitido consolidar una cultura institucional centrada en abrir oportunidades para todos y todas”, indicó.

Para el director del Liceo Bicentenario Altos del Mackay, Mario Rojas Martínez, “recibir esta distinción es un reconocimiento público al compromiso de toda la comunidad educativa. Significa que el esfuerzo diario rinde frutos y que el trabajo sostenido de nuestra comunidad hoy se materializa en grandes logros. Así como hoy recibimos esta noticia, también destacamos los excelentes resultados obtenidos en la prueba SIMCE donde nuestro liceo obtuvo en primer lugar regional en lectura segundo medio y el tercer lugar en matemáticas segundo medio, lo que indica que la educación pública está cambiando y estamos marcando pauta en la región de Aysén como referentes, hecho que nos tiene muy orgullosos”.

La distinción SNED considera, además, la entrega de la Subvención por Desempeño de Excelencia, un aporte económico mensual por estudiante que incrementa las remuneraciones de docentes y asistentes de la educación, incentivando el trabajo colaborativo y el fortalecimiento de la calidad educativa.

A nivel nacional, 3.095 establecimientos fueron seleccionados para recibir esta subvención durante el período 2026-2027. En la región de Aysén, 38 establecimientos obtuvieron la Excelencia Académica, de los cuales un 71% corresponde a establecimientos de educación pública, lo que refuerza el rol y el impacto del sistema público en el desarrollo educativo del territorio.