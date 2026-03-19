INIA culmina en Coyhaique su ciclo de seminarios provinciales sobre manejo y control de plagas insectiles en praderas

Con encuentros y charlas en las cuatro provincias de la región, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) del Ministerio de Agricultura, dio a conocer los principales resultados del trabajo desarrollado en el marco del programa “Manejo y control de las principales plagas en praderas y cultivos forrajeros de Aysén”, iniciativa dirigida a productores, técnicos, estudiantes y autoridades del sector agropecuario.

Los seminarios se desarrollaron en Bahía Murta, Cochrane y Puerto Aysén, culminando en Coyhaique con la jornada de cierre.

Durante cada encuentro se presentaron antecedentes del programa y resultados de investigación sobre el manejo y control de la cuncunilla negra y otras plagas insectiles que afectan praderas y cultivos forrajeros, junto con el impacto económico que estas generan en los sistemas productivos de la región.

“Este programa, ejecutado desde el 2022 con financiamiento del Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, ha tenido como objetivo desarrollar herramientas concretas para el manejo y control de plagas insectiles, como la cuncunilla negra. A través de esta iniciativa, buscamos fortalecer las capacidades de los productores y entregar soluciones basadas en conocimiento que permitan enfrentar de mejor manera estos nuevos desafíos, evitando los daños y pérdida de forraje en las praderas y cultivos de la región” señaló la directora de INIA Tamel Aike, Camila Reyes.

Sobre estos seminarios, el investigador de INIA Tamel Aike, Osvaldo Teuber, señaló que “estas jornadas son muy enriquecedoras, porque permiten aunar criterios y reunir a productores, estudiantes, técnicos y profesionales en un mismo espacio. La discusión, las preguntas y el intercambio de distintos puntos de vista permiten resolver dudas y buscar alternativas frente a los desafíos del sector”.

El trabajo desarrollado también ha permitido generar información para productores y tomadores de decisión, en relación al ciclo de aparición de la cuncunilla negra y su potencial de daño a las praderas, que ya está siendo habitual en todas las temporadas productivas. A ello se suma la transferencia de conocimientos técnicos sobre muestreo y monitoreo de la plaga, lo que contribuye a fortalecer la capacidad de los productores para detectar oportunamente su presencia y enfrentar su impacto en los predios.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Aysén, Eligio Montecinos, valoró estas instancias de encuentro, destacando el trabajo de INIA en la generación de información que permite responder con iniciativas como el programa Aysén Campo Vivo, impulsado por el Gobierno Regional y su Consejo, el cual incorpora un subsidio para enfrentar la cuncunilla negra mediante prácticas de manejo y control de la plaga.

“Hoy realizamos un seminario que da cuenta del trabajo que INIA viene desarrollando desde 2020 en Coyhaique y que hoy se extiende a toda la región. Estamos frente a una plaga que constituye una emergencia, y como Gobierno Regional —junto al gobernador y el Consejo— vamos a enfrentarla, porque es fundamental defender a nuestros agricultores y la producción”.

INIA lleva varias décadas estudiando las plagas insectiles y su afectación en las praderas y los sistemas pastoriles, un desafío que ha ido en aumento, probablemente asociado a los efectos del cambio climático. Por ello, a nivel nacional la entidad trabaja en generar información, desarrollar protocolos y definir estrategias que permitan su control de manera sustentable.

“Como institución a nivel nacional, se avanza en la incorporación de nuevas herramientas de control biológico, con tecnologías más avanzadas que las utilizadas hasta ahora. En esta línea, se están evaluando bionanopreparados y bioinsecticidas a partir de productos biológicos. Esa es la misión de INIA: seguir desarrollando y generando conocimiento, y transferirlo a los productores para que puedan realizar un manejo óptimo de las plagas, en este caso de la cuncunilla negra”, señaló el investigador de INIA La Cruz, Región de Valparaíso, Ernesto Cisternas.