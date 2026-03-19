Delegación de General Carrera aborda mantención de ruta a ChileChico y anticipa avances en pavimentación

La Delegación Presidencial Provincial de General Carrera sostuvo una reunión con la Dirección de Vialidad para revisar el estado de la Ruta CH-265, principal vía terrestre de acceso a Chile Chico, anticipándose a los desafíos propios de la temporada invernal y a las preocupaciones que estos generan en la zona.

El encuentro, encabezado por la delegada presidencial regional, Luz María Vicuña, junto a todos los delegados provinciales de Aysén, se enmarca en una serie de gestiones orientadas a reforzar la conectividad, que para el caso de la provincia de General Carrera, tuvo gran parte del foco en los puntos más críticos de la red vial.

En esa línea, la autoridad planteó la necesidad de poner especial atención en los tramos que presentan mayor desgaste. “Le hicimos ver al director de Vialidad lo necesario que es poner atención en aquellos tramos de la ruta Guadal–Chile Chico que tienen suelo cemento o sello asfáltico, que están con algunos problemas de mantención”, señaló.

En este momento es de vital importancia el rol del Ministerio de Obras Públicas en este camino. Mientras no entre en vigencia un nuevo contrato global de conservación, será la propia Dirección de Vialidad la encargada de asumir las labores de mantención en esta ruta, considerada estratégica para la conectividad de la zona.

Junto con ello, Abello destacó avances en materia de infraestructura vial de largo plazo. Según indicó, el contrato que permitirá pavimentar el tramo entre el cruce El Maitén —en la intersección de la Ruta 7 con la CH-265— y Puerto Guadal, se encuentra en su etapa final de tramitación. “Esto permitiría iniciar ese contrato y poder pavimentar ese tramo que ha sido tan anhelado”, afirmó la autoridad, subrayando que se trata de una obra clave para mejorar las condiciones de desplazamiento y seguridad en la provincia.

En esa misma línea, la autoridad provincial también sostuvo encuentros con equipos de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y la Dirección de Obras Portuarias (DOP), además de representantes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con el objetivo de avanzar de manera coordinada en el fortalecimiento de la infraestructura y la conectividad en la provincia.