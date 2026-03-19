Gobernador regional de Aysén advierte grave impacto tras nuevo recorte al presupuesto

Tras conocerse el plan de ajuste fiscal impulsado por el Ministerio de Hacienda, que contempla una rebaja transversal del 3% del gasto público para todos los servicios e instituciones del Estado, el Gobierno Regional de Aysén manifestó su preocupación por el impacto que esta medida tendrá en las regiones.

“Una nueva rebaja presupuestaria afecta tremendamente a nuestra región. Nosotros entendemos la posición del Gobierno. Entendemos, también, que el presidente Kast necesita hacer más eficiente el Estado. Sabemos que las arcas públicas no están bien, que el Gobierno anterior no hizo una buena gestión de los presupuestos públicos y hoy día hay un déficit de recursos. Pero estas rebajas no pueden ser a costa de las regiones”, advirtió el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas.

En la misma línea, la autoridad regional señaló que las rebajas en el presupuesto no pueden ser homogéneas a lo largo del país, sino que debe haber una mirada territorial. “A nosotros nos significa 2.500 millones menos de inversión para nuestra región y esto no da lo mismo en Aysén que en Santiago. Santiago y las regiones grandes tienen su propia dinámica económica, pero acá existe la necesidad de avanzar, sobre todo en materia de generación de empleo y reactivación de obra. No da lo mismo rebajarle a Santiago, Valparaíso, Concepción, que rebajarle a la Región de Aysén”, enfatizó.

Asimismo, el gobernador hizo un llamado a que el ajuste fiscal considere el desempeño en la gestión de los recursos públicos: “Nosotros como Gobierno Regional hemos hecho un tremendo esfuerzo en ser eficientes en el uso de los recursos públicos, de que los recursos que llegan a la región vayan orientados a la reactivación económica, vayan orientados a la generación de empleo. No da lo mismo a quien se le rebajen los recursos. Esperamos que haya una mirada especial con territorios como nuestra región; si no, las zonas extremas se van a seguir postergando en el desarrollo que el país tanto necesita”.

Cabe recordar que desde el inicio de la administración del gobernador Marcelo Santana en 2025, se ha impulsado una gestión orientada a la reactivación económica y al uso eficiente de los recursos públicos. En esa línea, se implementaron en 2025 una serie de medidas, tales como el cierre de programas de bajo impacto o con baja ejecución, junto con una revisión permanente de la cartera de iniciativas.

La rebaja actual se suma a una reducción aplicada a comienzos de año, también del 3%, en el contexto de las emergencias por incendios.