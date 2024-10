Este sábado 05 de octubre continua el Campeonato de futbol Primavera 2024

Este sábado 05 de octubre se juega la segunda fecha del Campeonato de Primavera, que comenzó el pasado sábado 28 de octubre. Campeonato organizado por la Liga Infantil de la Patagonia donde participan escuelas de futbol de Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Cisnes.

Al termino de algunos partidos logramos conversar con las y los protagonistas de este campeonato, Francisca Yáñez Muñoz jugadora de la Escuela Marchant nos entrego las siguientes palabras: “Estuvo muy entretenido el partido, pese a la lluvia jugamos sin problemas”. Maximiliano Mariao Jugador de Liga Deportiva Universitaria también dio sus impresiones finalizado el partido: “Es mi primera vez que estoy jugando en este campeonato y me siento muy feliz el poder integrar este equipo”.

Un campeonato que no solo reúne a las y los pequeños jugadores de las distintas escuelas, sino que también reúne a toda la familia en torno de esta actividad, Alfredo Cáceres abuelo de Francisco y Fabian jugadores de Patagón FC, también tuvo palabras para decirnos que significa el ver a sus nietos jugando:” El verlos jugar me trae recuerdos cuando jugaba y me alegra mucho así uno también los incentiva a que sigan jugando, ya que ya que practicar deporte es alejarlos de los vicios”.

Finalmente, Luis Sandoval, secretario de la Liga Infantil de la Patagonia evaluó esta primera fecha del Campeonato de Primavera:” La evaluación de esta primera jornada todo positivo, tuvimos diez jornadas, pensábamos que nos iba a sorprender la lluvia pero no fue así y ahora ya coordinar lo que es la participación de los dos equipos de Puerto Cisnes que vienen a jugar en doble jornada”.

Una jornada que seguirá este sábado 05 de octubre, a partir de las 13:30 hrs ., cuando comiencen a jugarse los partidos de futbol 7 y futbol 9 , en la cancha numero dos del estadio regional, donde la entrada es absolutamente gratis.