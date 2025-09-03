Subscribe
jueves 4 septiembre
Policial
Juzgado de Garantía de Coyhaique decreta arraigo de exalcalde y exconcejales imputados por malversación de caudales públicos

El Juzgado de Garantía de Coyhaique dejó este –miércoles 3 de septiembre– sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional al exalcalde de la comuna, R.A.H.C.; los exconcejales D.X.C.H., R.P.A.O. y G.C.V.; el actual concejal R.C.B.; y el exasesor jurídico municipal W.A.S.Q., imputados por el Ministerio Público como autores del delito de malversación de caudales públicos.

En la audiencia de formalización, la magistrada Luisa Cornejo acogió la solicitud respecto a la medida cautelar de arraigo nacional, presentada por el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Coyhaique, que actúa como querellante, fijando además un plazo de 120 días para la investigación.

Según el ente persecutor, durante la administración municipal encabezada por el exalcalde R.A.H.C., entre los años 2018 y 2023, junto al concejo comunal, se habrían aprobado y materializado pagos de bonos a asistentes de la educación sin sustento legal. Esto pese a que la Contraloría General de la República había determinado que la “bonificación compensatoria” prevista en la Ley 20.717 no correspondía a los asistentes de la educación afectos al Código del Trabajo.

No obstante, autoridades y funcionarios municipales promovieron demandas laborales y avenimientos para reconocer dicho pago como una “cláusula tácita”, ordenar la devolución de montos supuestamente adeudados y continuar desembolsando el beneficio trimestralmente. Ello se concretó mediante acuerdos del Concejo Municipal, decretos de alcaldía y pagos con cargo a recursos públicos, incluso después de oficios de la Contraloría Regional (2020) que reiteraron la improcedencia. El monto total comprometido asciende a $395.772.304. 

