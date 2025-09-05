Subscribe
viernes 5 septiembre
Noche Rapa Nui: tradiciones isleñas en Dreams Coyhaique

Osvaldo
Por Osvaldo

La agrupación presentará un colorido y singular espectáculo en el escenario del restobar Lucky 7 del casino de juegos patagónico.

Luciano Coppelli, César Inzunza y Nicolás Troncoso son tres jóvenes bailarines nacionales que componen el tridente “Los Pascuenses”. Con años de trayectoria en diferentes escenarios y grupos, arriban a la región, tras una exitosa presentación en Dreams Puerto Varas, hace unas semanas.

              Luciano es reconocido por haber participado en las tres temporadas de “Aquí Se Baila”, junto a la cantante Christell Rodríguez. “Aprendí mucho en ese programa. Hubo momentos difíciles que supimos sobrellevar. Me marcó bastante, ya que llevé mi arte a la televisión, sintiéndome orgulloso de representar las tradiciones pascuenses”, confesó el artista.

Tras su incursión en el programa de Canal 13, fue parte de “Yo Soy” y “Got Talent”, además de ser bailarín en Viña 2025.

Los muchachos buscarán rescatar los orígenes de la danza polinésica, a través de una sólida puesta en escena. “Será una horita de baile, distintas coreografías que tenemos preparadas con los chicos. César forma parte del grupo Tongariki, uno de los más reconocidos en Chile, que realiza giras al extranjero frecuentemente. Hay calidad y sobre todo ganas de mostrar lo que nos apasiona”, sostuvo.

No es la primera vez que el trío se presenta en  Dreams. A fines de julio, tuvieron una exitosa performance en el recinto de la región De Los Lagos. “Recuerdo que estaba lleno, la energía fue increíble. El público acompañaba la coreografía con palmas, gritos y murmullos. Tener apoyo te hace todo más fácil”, recalcó. Además de César Inzunza y Luciano Coppelli, estará en tarima Nicolás Troncoso.

El show de “Los Pascuenses” será este sábado, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky 7. El acceso al evento es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

