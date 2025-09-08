Subscribe
miércoles 10 septiembre
Policial
Policía de Investigaciones detiene en Chaiten a colombiano con más de 5 kilos de clorhidrato de cocaína

Osvaldo
Por Osvaldo

Durante la tarde de este sábado, en Chaitén, un ciudadano colombiano fue detenido por el jefe de la región policial de Aysén, prefecto inspector Javier Valenzuela Riquelme, por portar en un bolso más de 5 kilos de Clorhidrato de Cocaína. La situación se origina cuando el jefe policial se encontraba de regreso a la región a bordo de un ferry que tenía como destino Chaitén.

“Efectivamente, en circunstancias que este mando regional de la PDI y su equipo de trabajo directo, retornaban desde el norte del país a Coyhaique, después de realizar funciones propias del servicio policial y a bordo de una barcaza de transporte, lograron perfilar a un sujeto aparentemente extranjero, quien además evidenciaba algunas actitudes que despertaban las alertas de este equipo policial, motivo por el cual se esperó su descenso de un bus en la localidad de Chaitén, región de Los Lagos, donde se efectuó un control amparado en las facultades que la Ley de Extranjería otorga a la Policía de Investigaciones”, comentó el prefecto inspector Javier Valenzuela Riquelme.

Según el jefe policial, se pudo acreditar que la persona tenía 48 años y que era de nacionalidad colombiana, teniendo en su contra una medida de expulsión del país por haber sido revocada su Permanencia Definitiva en Chile.  “Al ser entrevistado, este sujeto manifestó de manera inmediata y voluntariamente que transportaba droga en uno de sus bolsos, el cual posteriormente fue revisado y se encontraron cuatro paquetes contenedores de una sustancia que posteriormente fue dubitada como Clorhidrato de Cocaína y pesada, arrojando un peso total de 5,117 gramos de clorhidrato de cocaína, la cual venía contenida en cuatro paquetes”, agregó la máxima autoridad de la PDI en la Región de Aysén.

El imputado fue detenido y puesto a disposición del juzgado de garantía de Chaitén por un equipo de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Coyhaique, para su respectivo control de formalización.

