Emprendimiento de Caleta Tortel moderniza su oferta turística con apoyo del Comité de Desarrollo Productivo de Corfo Aysén

Con la embarcación ya adquirida y la infraestructura en proceso de mejoramiento, el emprendedor Pablo Landeros Sepúlveda está renovando su oferta turística en Caleta Tortel, incorporando innovación, sostenibilidad y mayor seguridad para sus visitantes. Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Aysén y financiamiento de Corfo a través del programa Desarrolla Inversión, forma parte de un portafolio de proyectos que están transformando la forma de hacer turismo en la región.

El proyecto considera una inversión total de $129.665.000, de los cuales $50 millones corresponden a aporte público, y contempla tres componentes: la adquisición de una moderna lancha para 20 pasajeros, la construcción de dos nuevos baños en el hostal administrado por Landeros, y la instalación de un sistema fotovoltaico para generar energía limpia.

La nueva embarcación, construida en polietileno de alta densidad y equipada con motores de última generación, ya está operativa. “El proyecto lo enfoqué 100% en turismo para dar mejor servicio a los clientes: más rapidez, más comodidad y más seguridad. Estas lanchas son mucho más seguras que otros tipos de embarcaciones, sobre todo por los hielos de la zona”, explicó el emprendedor, quien lleva más de 15 años trabajando en transporte y hospedaje turístico en Tortel.

Los trabajos de mejora en el hostal -que incluyen la ampliación de servicios sanitarios y la implementación de paneles solares- buscan elevar los estándares de comodidad para los turistas y reducir la huella ambiental del alojamiento.

“Este tipo de iniciativas nos muestran cómo el turismo sostenible se puede impulsar desde el territorio. Gracias al Comité de Desarrollo Productivo hemos podido apoyar a emprendedores como Pablo, que están comprometidos con el desarrollo local y la innovación”, señaló Humberto Marín Leiva, director de Corfo Aysén.

Durante la implementación del proyecto ya se han generado empleos directos, principalmente para personal con formación en navegación. Se proyecta que durante las próximas temporadas se mantenga este empleo especializado, al tiempo que se fortalece el encadenamiento con proveedores locales: más del 70% de los materiales e insumos están siendo adquiridos en la propia comuna.

Consultado sobre el futuro de su emprendimiento, Landeros expresó que “en diez años más me imagino con más embarcaciones, más cómodas y con mayor capacidad. La idea es seguir creciendo para ofrecer un mejor servicio y hacer del turismo una fuente de desarrollo para toda la comunidad”.

La propuesta de Pablo Landeros fue una de las iniciativas aprobadas por el Comité de Desarrollo Productivo de Aysén, instancia creada en 2024 como parte del proceso de descentralización del fomento productivo, y que ha permitido a la región definir de manera autónoma y estratégica el destino de los recursos públicos.