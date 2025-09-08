Diversos representantes de la comunidad destacan plan nacional de infraestructura pública 2025-2055 en la región de Aysén

“La verdad es que la presentación que vimos hoy día la encuentro muy buena. Un Plan de trabajo que va haber a 30 años en obras que van a venir muy bien a nuestra región completa, creo que si se logra todo eso va a ser un tremendo avance para nuestra región, destacó en su discurso Melchor Cadagan, Presidente de la Junta de Vecinos N°20 de Lago Atravesado

El dirigente Melchor Cadagan acompañó a la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Paloma Jara Valdés y al Delegado Presidencial Regional Jorge Díaz Guzmán en la presentación del Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, que se realizó hoy viernes 05 de septiembre en el auditorio Augusto Grosse del MOP.

Esta iniciativa es un instrumento que prioriza proyectos de inversión articulados en torno a cuatro áreas: Conectividad e Integración Territorial; Habitabilidad de Centros Poblados; Seguridad Hídrica, y Seguridad Energética. Al respecto, la Seremi del MOP destacó como esencial integrar la conectividad vial, aérea y marítima/lacustre, así como también en materia de seguridad hídrica relevó el saneamiento rural a través de los SSR y la administración y conservación de las cuencas; reflexionó acerca del cómo hacemos que nuestras ciudades sean lugares plenos para vivir, que integren infraestructura que nos permita desarrollarnos como personas y no sólo habitar espacios como nuestras viviendas e hizo hincapié en la necesidad de fortalecer nuestra matriz energética, la que se encuentra adportas de avanzar con la ampliación de alto Baguales.

En su exposición la Seremi del MOP expresó el compromiso del gobierno del presidente Boric con las necesidades y trabajo conjunto con la ciudadanía e indicó que “este Plan de Infraestructura Pública es una hoja de ruta, nos marca los lineamientos que el Ministerio de Obras Públicas ha definido y visto con profesionales y expertos de distintas áreas para definir cuáles son los ejes estratégicos que van a movilizar la infraestructura en Chile en los próximos años. La conectividad siempre está en el corazón, pero también en este caso se suma fuertemente la seguridad hídrica y crear un Chile más integrado a través de ciudades y planteamientos urbanísticos que vayan de la mano también con una matriz energética sólida que nos permita avanzar hacia el futuro”.

El Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055 se trabajó desde el año e 2023 con diversos actores, que incluyeron ministerios como Vivienda, Transportes, Energía y Economía, y se realizaron consultas regionales con autoridades locales y dirigentes sociales, para identificar las áreas de interés y los proyectos priorizados. Además, este Plan contó con un Consejo Experto Asesor, compuesto por exautoridades ministeriales y especialistas en la materia. De esta manera, el PNIP se transforma en una guía prospectiva, respecto a los escenarios que enfrentará Chile en las próximas tres décadas.

Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán:“Lo que estamos haciendo con este Plan, además de la Política de Zonas Extremas, es una mirada a largo plazo para que la gente tenga certezas y, al mismo tiempo, los inversionistas puedan prepararse para hacer las inversiones que se requieren para que esta región se integre al desarrollo nacional”.

Las autoridades señalaron que el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055 es un instrumento dinámico, que contempla una estrategia de seguimiento y evaluación cada 5 años, permitiendo que diversos gobiernos puedan realizar ajustes en un marco común de largo plazo.

Para Pablo Carrasco Pinuer, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) Filial Coyhaique, señaló que el lanzamiento de este Plan marca un importante hito.

“Escuchamos una excelente presentación. A nosotros como Cámara nos parece muy importante que se planifique la infraestructura con una visión a futuro. Que se considere las necesidades que tenemos y que vamos a tener en el tiempo. Hemos escuchado un Plan que nos parece excelente. Nuestra preocupación o tema es que también se construya una gobernanza que permita que esto no cambie en los siguientes gobiernos, que se continúe y que lo que se está planificando ahora llegue a ejecución (…) Nos pareció una gran presentación”

Este Plan integra una visión compartida de futuro, donde la infraestructura es entendida como un servicio esencial que contribuye a reducir desigualdades, mejorar la calidad de vida y fortalecer la cohesión social y territorial.