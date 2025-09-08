Villa O’Higgins Lanza con Éxito la Temporada Turística 2025-2026

Durante dos días de intensas actividades y exposiciones, la comuna de Villa O’Higgins dio inicio a su temporada turística 2025-2026, destacando la riqueza natural, el patrimonio cultural y la creciente oferta de experiencias de la región. El evento, que se llevó a cabo el viernes 5 y sábado 6 de septiembre, contó con la presencia de delegaciones de Caleta Tortel, Cochrane y Coyhaique, así como la alcaldesa de Tortel, Marisela Jiménez y el Director de Sernatur, Claudio Montecinos.

Día 1: Charlas que Ponen en Valor la Identidad Local

El viernes por la tarde, el lanzamiento se inauguró con una serie de charlas enfocadas en el desarrollo sostenible y la innovación, dieron la bienvenida el Alcalde José Fica Gómez y el Presidente de la A.G. de turismo Pedro Vera (Cámara de Comercio y Turismo Villa O’Higgins A.G.). El primer expositor fue la empresa regional SURYUIS, que presentó sus jugos naturales y productos derivados de frutos forestales no madereros como el calafate y el maqui. La charla destacó el potencial de estos frutos y compartió investigaciones sobre el uso de residuos forestales de especies como la lenga para nuevos productos.

A continuación, el Fundo Don Genaro cautivó a los asistentes con su propuesta de «gaucho por un día», una experiencia que permite a los visitantes sumergirse en las labores ganaderas y de soguería, valorizando la identidad y las tradiciones de la Patagonia. La Doctora Alessa Geiger de la Dirección General de Aguas (DGA) continuó la jornada con la charla «Glaciares e historia del clima: relatos del hielo en el tiempo», un recorrido fascinante por los icónicos glaciares Mosco y O’Higgins. Para cerrar el día, la viña Vila Jeinimeni, creadora del vino «Allá Lejos», compartió la historia y los desafíos de operar la viña más austral del mundo, un testimonio de resiliencia y pasión.

Día 2: Exploración, Ferias y un Sello de Calidad

La segunda jornada fue un despliegue de experiencias, con cuatro “fam tours” diseñados para mostrar la diversidad del turismo local. Los participantes exploraron el sector de la entrada Mayer hasta el lago Christie, de gran valor patrimonial. Otros se embarcaron en una navegación de más de dos horas en el imponente lago O’Higgins, gracias a «Ruedas de la Patagonia».

El infaltable Parque Glaciar Mosco también ofreció un recorrido guiado por sus senderos, mientras que 10 aventureros vivieron la travesía de los «3 lagos» en kayak con «Falsa Cumbre», explorando los lagos Cisnes, Ciervo y O’Higgins. Todos los tours, a excepción del Parque Glaciar Mosco, fueron desarrollados por empresas que forman parte de la Asociación Gremial Cámara de Turismo y Comercio de Villa O’Higgins. Todos los recorridos convergieron en el emblemático Fin de la Carretera Austral, donde se tomó una foto en el emblemático cartel que se emplaza en la Bahía de Puerto Bahamondez.



La celebración continuó con una gran feria de emprendimientos y servicios públicos. La feria fue una vitrina de la producción local, con puestos de artesanías, arte, gastronomía, cerveza artesanal y mucho más.

El punto culminante de la jornada fue la entrega oficial del sello de «Municipalidad Turística» por parte del Director Regional de Sernatur, Claudio Montecinos, al alcalde José Fica y a la encargada de la Oficina de Turismo, Fernanda Fuentes. Este reconocimiento oficial refuerza el compromiso de la comuna con el desarrollo y la promoción de un turismo de calidad.

La feria contó con la participación de destacados emprendimientos como Restaurant Campanario, Ventisca Cervecería y Quincho El Submarino, junto a stands informativos del Parque Glaciar Mosco, Sercotec y la Oficina Local de la Niñez (OLN), demostrando la colaboración entre el sector público y privado para impulsar la actividad turística en el territorio.