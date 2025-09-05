En Aysén convocan a organizaciones a conformar Comité Estratégico Regional de Escazú

El Ministerio del Medio Ambiente inició la convocatoria nacional y regional para integrar las instancias de participación de la Gobernanza de Escazú en Chile, en el marco de la implementación del Plan Nacional de este acuerdo en el país.

“La Gobernanza de Escazú se inspira en los principios de inclusión, transparencia, paridad, interculturalidad, enfoque de derechos y pertinencia territorial, y forma parte de los compromisos de nuestro gobierno plasmados en el Plan Nacional de Implementación de este importante acuerdo que hoy nos convoca a reunir actores de diversas áreas de nuestra ciudadanía para el cumplimiento de esta hoja de ruta”, declaró el Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz

La Gobernanza de Escazú se entiende como instancias de trabajo colaborativo multinivel y multiactor, en la que participan actores nacionales y regionales para el seguimiento del Plan Nacional de Implementación Participativa de Escazú (PIPE) en Chile

El llamado, que está abierto hasta el 24 de septiembre, está dirigido especialmente a las organizaciones de la sociedad civil, sector académico y privado, que deseen formar parte del Consejo Nacional Estratégico Público-Privado o los Comités Regionales por Escazú.

El Consejo Nacional estará compuesto por 31 representantes y tendrá como funciones apoyar el seguimiento del Plan de Implementación y emitir recomendaciones estratégicas, entre otras atribuciones.

Aysén es una de las cinco regiones que se decidieron a crear un Comité Estratégico Regional para la gobernanza de Escazú, constituyéndose inicialmente como experiencia piloto de descentralización participativa.

Para esta convocatoria, el Ministerio del Medio Ambiente, invita a las organizaciones a incorporarse en el Registro Nacional de organizaciones o instituciones, para participar en el proceso de elección de representantes que integrarán el Consejo Nacional de Escazú y los Comités Regionales por Escazú.

Durante el periodo de convocatoria las organizaciones interesadas deberán acreditar su participación y postular candidaturas a través del sitio web oficial https://escazu.mma.gob.cl, donde además podrán descargar las reglas para la conformación y funcionamiento de la Gobernanza de Escazú en Chile (Res. Ex 4890/2025) y realizar consultas a través del correo electrónico escazuchile@mma.gob.cl