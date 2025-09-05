Subscribe
viernes 5 septiembre
5.6 C
Coyhaique
Escribir...
Suscribete
Regional
Leido hace1 min.

En Aysén convocan a organizaciones a conformar Comité Estratégico Regional de Escazú

Osvaldo
Por Osvaldo

El Ministerio del Medio Ambiente inició la convocatoria nacional y regional para integrar las instancias de participación de la Gobernanza de Escazú en Chile, en el marco de la implementación del Plan Nacional de este acuerdo en el país.

“La Gobernanza de Escazú se inspira en los principios de inclusión, transparencia, paridad, interculturalidad, enfoque de derechos y pertinencia territorial, y forma parte de los compromisos de nuestro gobierno plasmados en el Plan Nacional de Implementación de este importante acuerdo que hoy nos convoca a reunir actores de diversas áreas de nuestra ciudadanía para el cumplimiento de esta hoja de ruta”, declaró el Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz

La Gobernanza de Escazú se entiende como instancias de trabajo colaborativo multinivel y multiactor, en la que participan actores nacionales y regionales para el seguimiento del Plan Nacional de Implementación Participativa de Escazú (PIPE) en Chile

El llamado, que está abierto hasta el 24 de septiembre, está dirigido especialmente a las organizaciones de la sociedad civil, sector académico y privado, que deseen formar parte del Consejo Nacional Estratégico Público-Privado o los Comités Regionales por Escazú.

El Consejo Nacional estará compuesto por 31 representantes y tendrá como funciones apoyar el seguimiento del Plan de Implementación y emitir recomendaciones estratégicas, entre otras atribuciones.

Aysén es una de las cinco regiones que se decidieron a crear un Comité Estratégico Regional para la gobernanza de Escazú, constituyéndose inicialmente como experiencia piloto de descentralización participativa.

Para esta convocatoria, el Ministerio del Medio Ambiente, invita a las organizaciones a incorporarse en el Registro Nacional de organizaciones o instituciones, para participar en el proceso de elección de representantes que integrarán el Consejo Nacional de Escazú y los Comités Regionales por Escazú.

Durante el periodo de convocatoria las organizaciones interesadas deberán acreditar su participación y postular candidaturas a través del sitio web oficial https://escazu.mma.gob.cl, donde además podrán descargar las reglas para la conformación y funcionamiento de la Gobernanza de Escazú en Chile (Res. Ex 4890/2025) y realizar consultas a través del correo electrónico  escazuchile@mma.gob.cl

Lo más visto

Panorama

Noche Rapa Nui: tradiciones isleñas en Dreams Coyhaique

0
La agrupación presentará un colorido y singular espectáculo en...
Salud

Más de 24 mil personas han sido beneficiadas con el Copago Cero en Aysén

0
El Presidente Gabriel Boric pone nuevamente a las personas...
Regional

Alta participación en Gobierno en Terreno en La Tapera y Villa Amengual

0
Con la participación de dirigentes organizacionales y numerosos vecinos...
Regional

Asociación Regional de Rodeo de Aysén eligió nueva directiva parael periodo 2025-2028

0
El pasado 30 de agosto, en instalaciones del Club...
Cultura

Encuentro Regional de Cultura fortaleció redes y colaboración en la Región de Aysén

0
Con la participación de encargados de cultura de cinco...

Topics

spot_img

Relacionados

Categorias Populares

RegionalPolicialSocialPanoramaCulturaDeportesEconomia
spot_imgspot_img
Artículo anterior
Más de 24 mil personas han sido beneficiadas con el Copago Cero en Aysén
Artículo siguiente
Noche Rapa Nui: tradiciones isleñas en Dreams Coyhaique

Free News - Where voices unite, stories flourish, and community thrives through open dialogue and meaningful connections.

Company

Headlines

Noche Rapa Nui: tradiciones isleñas en Dreams Coyhaique

0
La agrupación presentará un colorido y singular espectáculo en...

Más de 24 mil personas han sido beneficiadas con el Copago Cero en Aysén

0
El Presidente Gabriel Boric pone nuevamente a las personas...

Alta participación en Gobierno en Terreno en La Tapera y Villa Amengual

0
Con la participación de dirigentes organizacionales y numerosos vecinos...

Asociación Regional de Rodeo de Aysén eligió nueva directiva parael periodo 2025-2028

0
El pasado 30 de agosto, en instalaciones del Club...

Newsletter

Get important news delivered directly to your inbox and stay connected!

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv