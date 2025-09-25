El río Baker será escenario del tercer festival Vista Baker 2025

El próximo sábado 18 de octubre, desde las 08:00 horas y muy cerca de Cochrane, se desarrollará el Festival Vista Baker 2025, un encuentro que combina deporte, naturaleza y cultura, y que poco a poco se consolida como una nueva oferta deportiva en la Patagonia.

En su tercera versión, el festival es organizado por Armoniza, consultora dedicada a crear proyectos de conservación habitables con mantención de la cultura local, junto al Club Deportivo X-Tri Race de Cochrane y bajo la coordinación de la Municipalidad de Cochrane. La propuesta invita a deportistas y familias a ser parte de una jornada distinta, con rutas de 7K, 14K, 21K y 32K que pondrán a prueba la resistencia de los corredores en medio de paisajes únicos, como la majestuosidad del río Baker y la belleza del Parque Patagonia.

Pero esto no es solo una carrera. La jornada continuará con actividades para todas las edades: charlas de reconocidos exponentes en conservación ambiental, producción regenerativa y sustentabilidad; el tradicional cordero al palo; juegos locales y actividades familiares, además de una tarde cargada de música en vivo y fiesta, con la participación de músicos regionales como Atilio Cruces, Sandro Sánchez y Claudio Soto. Una propuesta integral que busca acercar el deporte y la vida saludable a la comunidad, al mismo tiempo que pone en valor la identidad local.

El presidente del Club X-Tri Race, Rafael Vargas Ruay, destacó: “Estamos muy relacionados con la naturaleza y la vida sana, por eso aceptamos este reto. Nuestro compromiso es dar la seguridad a la actividad. Invitamos a todos los deportistas de la región a unirse y compartir esta alegría.”

Por su parte, Natalia de Rays Reyes, integrante del club, agregó: “Estamos felices de ser parte de la organización del Festival. El evento se desarrollará en un entorno privilegiado, muy cerca del Parque Patagonia, con una vista espectacular al río Baker. Todavía quedan inscripciones disponibles hasta fines de septiembre, en distancias de 7, 14, 21 y 32 kilómetros.”

Por su parte el destacado triatleta Cochranino y miembro de la organización, Yonathan Vargas Espinoza, compartió su experiencia: “Correr en el Festival es mucho más que una competencia: es conectarse con la naturaleza. Este año, además, estoy colaborando en logística y marcaje. Queremos que todos los competidores, de la comuna de Cochrane, la región, el país e incluso del mundo, vivan y transmitan esta experiencia.”

Desde Armoniza, Benjamín Honour Manríquez recalcó la novedad de esta edición: “Será un solo día en lugar de dos. Por la mañana se correrán las distintas distancias de trail running y se realizarán charlas; luego, tras las premiaciones, comenzarán los asados, los conversatorios y la música con fiesta para cerrar la jornada.”

Finalmente, el encargado de Deportes de la Municipalidad de Cochrane, Manuel Puñalef Domke, subrayó: “Queremos sumar esta iniciativa al calendario de actividades deportivas que desarrollamos durante todo el año. Además, se realizará muy cerca de Cochrane, por lo que la invitación está abierta para que inscriban y este 18 de octubre nos acompañen y sean parte de esta gran jornada.”

Las inscripciones ya están abiertas y disponibles a través de la plataforma oficial Passline. El Festival Vista Baker 2025 invita a la comunidad regional, nacional e internacional a ser parte de esta tercera versión, que reúne deporte, naturaleza y cultura en un entorno único de la Patagonia : https://www.passline.com/eventos/festival-vista-baker .