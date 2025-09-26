Yoan Amor llega a Dreams para encantar con su exitosa discografía

La ex voz de La Noche,Yoan Amor, está gozando de un presente espledoroso y cosechando la admiración por su exitoso cover en versión bachata de “Piensa” de los Red Juniors, banda formada por los hermanos Zabaleta y pionera de la “Nueva Ola”.

Esta canción, estrenada en 1962 y compuesta por Jorge Pedreros, es muy especial para el cantante ya que “a mi madre que en paz de descanse, le gustaba mucho. Fue parte de su juventud”, comentó en conversación con este medio. “Para este cover tuve influencia de las bachatas modernas, como lo que hizo Manuel Turizo en algún momento, y quise agregarle mi estilo para fusionarlo con su original sonido de los 60’s”, agregó el cantante.



Si bien esta reversión fue grabada en Chile, el final del trabajo tuvo lugar en Suecia, país donde reside hace un tiempo con su hijo y familiares. También en Europa, Yoan grabó otras canciones, las que pronto irá presentando.“Los próximos temas son míos y otros son covers, pero siempre pensando en cantantes chilenos, tal vez canciones un poco olvidadas donde busqué darle otro estilo musical”, enfatizó.





A los 10 años Yoan Amor comenzó a cantar en los escenarios de la ciudad de Norrköping en Suecia, mismo lugar que lo vio nacer hace 36 años, siendo el más pequeño de 4 hermanos. A los 14 años, junto con su hermano Jorge, fueron parte de una banda llamada en ese entonces “Tormenta Brava”, conocida actualmente como Team impacto, con quienes comenzó sus primeros shows como vocalista.

A los 17 años, gracias al vínculo con Yei, un reconocido productor musical, conoció a Dj Méndez, con quien comenzó una pequeña carrera como corista. Recorrieron España, Ucrania, Chile, entre otros.Yoan también fue parte de bandas como “Excellent” de Gotemburgo, la cual fue promocionada en Chile.

En el 2010, luego del nacimiento de su hijo, tuvo la oportunidad de ser el vocalista de La Noche, tras la salida de Leo Rey, haciendo su primera presentación en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.

Luego del gran impacto de “La Noche”, tuvo la posibilidad de recorrer todo Chile mostrando sus grandes éxitos tales como, “Si me dices Adiós” y “Dame un Besito”, temas que hasta el día de hoy se siguen escuchando.

Sin duda una oportunidad como pocas para estar cerca de este artista de reconocida trayectoria este viernes en el Lucky 7 de Dreams Coyhaique. El acceso al show, que arrancará no antes de las 23:00 horas, es gratis con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.