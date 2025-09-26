Subscribe
domingo 28 septiembre
2.7 C
Coyhaique
Turismo
Con una feria del destino Aysén Patagonia y reconocimientos a empresarios y empresarias del sector, Sernatur Aysén celebra el Día Mundial del Turismo 2025

Osvaldo
Por Osvaldo

Este sábado 27 de septiembre, la Región de Aysén celebrará el Día Mundial del Turismo, con la Feria de Turismo Aysén Patagonia, un encuentro gratuito que invita a dinamizar el turismo interno y que las familias y viajeros programen su próxima escapada por la región. 

Este año, la celebración mundial se enmarca en el lema “Turismo y transformación sostenible”, que destaca la contribución del sector como un motor de cambio que impulsa la educación, la inclusión social, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico local. 

La actividad es organizada por Sernatur Aysén gracias al financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, y busca acercar la oferta turística regional a la comunidad, motivando a las y los habitantes de la comuna a elegir su propia región para su próxima escapada. 

La iniciativa busca además promover el turismo responsable y las buenas prácticas en materia de sostenibilidad, en concordancia con la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible y con el compromiso regional de reducir impactos ambientales y potenciar las economías locales. 

Claudio Montecinos, director regional de Sernatur Aysén, destacó la importancia de dar a conocer la diversidad de destinos a los que pueden acceder los habitantes de la región, promoviendo de esta manera el turismo interno. “Para nosotros es muy importante el que la comunidad pueda visitar esta feria regional de turismo, porque nos interesa mucho fortalecer el turismo interno. Necesitamos que los residentes de la región de Aysén sean los principales turistas de nuestra región, que conozcan los distintos atractivos que tenemos en el destino Aysén Patagonia, que conozcan los distintos atractivos turísticos que se encuentran a lo largo de toda la carretera austral, la ruta de los parques. Por lo tanto, la invitación es a poder visitarnos en esta gran feria de turismo”, indicó el director.

La feria se instalará en una gran carpa que se ubicará en calle Bilbao, en la intersección de las calles Cochrane y Arturo Prat en Coyhaique, espacio que reunirá a 20 operadores turísticos, quienes darán a conocer toda la oferta disponible para disfrutar los distintos rincones de la región, además de stands de artesanos, artesanas, emprendedores y emprendedoras locales que contribuyen con sus creaciones y propuestas a poner en valor la región de Aysén. De manera complementaria, los asistentes podrán participar de cocina en vivo, actividades infantiles, concursos y presentaciones musicales. 

En paralelo, el aeropuerto de Balmaceda se sumará a la celebración con una activación de bienvenida a los pasajeros y pasajeras que arriben a la región durante la mañana del sábado, entregando merchandising del destino, quienes además tendrán la posibilidad de acceder a una cámara 360 para capturar imágenes de su llegada a la región de Aysén. 

Reconocimiento a la contribución turística 

Como parte de la celebración del Día Mundial del Turismo, Sernatur Aysén reconocerá a diez empresarios y empresarias que han contribuido al fortalecimiento del turismo regional, incluyendo el premio nacional “Más valor turístico” y “Mujer empresaria turística”. Además, se entregarán reconocimientos regionales en las categorías de trayectoria gremial, innovación turística, trayectoria empresarial, asociatividad y aporte a la identidad del destino. 

Las actividades de la Feria de Turismo Aysén Patagonia comenzarán a las 10:30 horas y se extenderán hasta 20:00 horas, finalizando con la presentación musical de la banda regional «Tumbao Swing». 

